<span style='text-decoration: underline;'>Les journées de la photo à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le photographe Reza Dughati hôte de marque</span>

La 6ème édition du festival de la photo qui s’est déroulée ces jours-ci à Oran, organisée par ISO Club et en partenariat avec l’institut français d’Oran au vu du succès obtenu et l’engouement des jeunes pour la photographie.

Les organisateurs Hamid Ourar et Fayçal Razkallah sont satisfaits des progrès et de la participation de beaucoup de photographes venus de plusieurs wilayas d’Algérie et surtout la présence pendant ces trois jours, du célèbre photographe Reza Dughati ami du reporter-photographe Hamid qui a honoré l’invitation de ce dernier. Le photographe Reza a été l’évènement fort de ce festival où ce célèbre photographe a donné plusieurs conférences dans des salles pleines de photographes et journalistes.

Bien sûr avec illustration de photos prises à travers le monde où on remarque la dureté de vie dans certaines contrées où les guerres sèment la mort des innocents et surtout la misère et Reza accuse les Occidents d’être les responsables de ces guerres et les photos de Reza décrivent toute la détresse des populations et surtout des enfants. Le programme du festival était très chargé et on a assisté à plusieurs expo-photos de jeunes talents, comme «La Nouba des Bergères» de Sonia Kassi qui a montré la rude vie des bergers de montagnes de Kabylie avec leurs moutons.

Ainsi, a vécu ce 6ème festival où le grand photographe Reza a suggéré qui ce soit un festival international de la photo. Ce qui, permettra-t-il d’attirer à Oran et en Algérie, les grands photographes du monde et Oran ne manque pas d’attrait et que la ville d’Oran a tout pour accueillir des évènements internationaux et Hamid et Fayçal, les deux principaux organisateurs de l’Institut français, ont réussi ce 6ème festival et les jeunes photographes sont assoiffés d’expo-photos afin de pouvoir juger leur chef-d’œuvre dans ce domaine. Bravo ISO Club !

Adda.B