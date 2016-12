L’année 2017 sera celle de tout, sauf celle de la paix. A voir comment s’éteint 2016 et toutes les interrogations qu’elle laisse derrière elle, il y a peu de place pour l’espoir de voir le monde basculer subitement dans l’apaisement et la sérénité.

Le terrorisme, les guerres, les chantages, les rancunes et les rancœurs qui ont façonné le monde en 2016, n’ont aucune raison de s’arrêter au petit matin de janvier 2017. La Syrie qui cristallise toutes les tensions, n’en a pas fini avec sa guerre et ses horreurs. Elle n’a pas fini aussi de remettre la Russie de Vladimir Poutine au centre du monde. Une Russie revancharde qui laissera peu de place aux autres et qui, surtout, à cœur de mener la vie dure à l’Occident qui l’a trop rabaissée et qui a cru, pendant de longues années, qu’il pouvait gérer le monde sans elle.

Certains pourraient croire que la venue de Donald Trump aux affaires et son accointance avec le président russe, militerait pour un aplanissement des différends qui ont marqué les relations entre les deux grands pays. Mais là aussi on se trompe car, avec un Poutine dur et revanchard au Kremlin et un Tump imprévisible et violent à la Maison Blanche, il n’est pas dit que cette douce impression ne va pas voler en éclats. Et qu’au vu des tempéraments, zinzin, de l’un et de l’autre, on n’aille pas vers un affrontement direct entre les deux capitales.

Non, il ne faut pas se leurrer, ni se mentir. Demain, ne sera pas meilleur qu’aujourd’hui. Il sera même pire. Car, dans ce tableau plutôt sinistre, il ne faut pas oublier, un autre grand pays qu’on est en train de réveiller. On parle ici de la Chine qui commence à s’irriter, déjà, des agissements du prochain président Trump qui n’arrête pas de l’attaquer avec comme dernier fait d’armes, sa quasi-reconnaissance de Taiwan. Un sujet qui a le don de fâcher tout rouge les Chinois qui, à coup sûr, ne se laisseront pas faire et iront vite se mêler à la bagarre générale, qui s’annonce pour cette prochaine année.

Enfin, pour tout résumer, il n’y a presque pas de raisons d’être optimiste. Et si l’on ajoute à tout cela ce que semble préparer le groupe terroriste Daech, alors nous avons là tous les ingrédients d’une explosion générale et généralisée.

Par Abdelmadjid Blidi