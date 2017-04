Voilà c’est parti. Nous sommes en pleine campagne électorale pour les législatives du 4 mai. Ce premier jour a été notamment marqué par la mobilisation des partis qui a vu les grands ténors descendre à l’arène pour expliquer leur programme, mais aussi et surtout inciter le citoyen à aller voter le jour «J». Il faut dire que le taux d’abstention reste la crainte majeure et des partis et des pouvoirs publics.

La mission, il faut bien le reconnaître, reste difficile sur ce point précis, car, s’il y a bien des élections qui ne mobilisent pas en Algérie, c’est bien les législatives. Contrairement aux élections locales et surtout présidentielles, les législatives souffrent d’un désamour criard au sein de la population. Et les parlementaires en sont une grande responsabilité.

Il y a dans le subconscient populaire que ces élus ne cherchent que leurs intérêts, et qu’une fois élu, c’est bien le citoyen et ses aspirations qu’ils oublient en premier lieu. Et en ce point précis, il faut avouer que la dernière législature n’a rien fait pour changer les choses. Elle les a même empirées. Car, à ce jour, les Algériens ne n’en reviennent toujours pas, qu’au moment où ces députés à la lumière de la crise du pétrole, votaient massivement des lois impopulaires, ils s’accrochaient à leurs privilèges. L’épisode des indemnités a marqué les esprits et les élus n’en sont pas sortis grandis.

Mais faudrait-il pour autant s’arrêter à ces quelques arrivistes qui ont fait mal à l’institution parlementaire et à la démocratie en général. Bien sûr que non, et le citoyen doit se prendre en charge et s’exprimer pour que sa voix soit entendue cette fois et barrer la route à d’autres opportunistes.

«Fais entendre ta voix», le slogan de ces élections est très significatif en ce sens qu’il remet le citoyen au centre des grandes décisions et lui donne ce pouvoir qui lui permet de changer réellement les choses, surtout à la lumière de la nouvelle Constitution qui consacre les libertés et approfondit la pratique démocratique dan notre pays. Voter et massivement c’est le meilleur moyen d’éviter au pays une autre législature peu soucieuse des intérêts collectifs. Chaque bulletin de vote pèse lourdement dans les grandes décisions à venir de toute la nation.

Par Abdelmadjid Blidi