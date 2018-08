L’Algérie est aux portes d’une rentrée sociale particulière, prélude d’une année électorale décisive. Il serait inutile de souligner l’importance qu’accordent l’ensemble des Algériens à la prochaine présidentielle. La société voudrait certainement y voir l’expression de la confirmation de la volonté populaire, laquelle ne doit souffrir d’aucune concession, de quelque nature que ce soit. Il est bien entendu primordial, que les électeurs puissent s’exprimer en toute liberté. Pour cela, le devoir du personnel politique est précisément de faire en sorte que les Algériens disposent de moyens de jugement objectif qui ne soient pas parasités par des considérations politiciennes ou autres calculs, sans lendemain.

Il faut le dire et ne jamais cesser de le répéter : voter est un acte de citoyenneté mais aussi un geste par lequel la société exerce son pouvoir légitime, celui de choisir ses gouvernants. En un mot comme en mille, les élections comme celle qui s’annonce en 2019 sont l’expression la plus moderne de la gouvernance, pour la simple raison qu’il y a dans cet acte une notion de réversibilité au sens où tout mandat est limité dans le temps. Fondamentalement donc, le scrutin est véritablement un rendez-vous crucial.

Cela pour dire qu’il n’y a pas d’alternative aux élections dans n’importe quel pays au monde et notamment en Algérie. Rappelons-nous, au cœur même de la tempête sécuritaire des années 90, c’était par le vote lors de la Présidentielle de 1995 que le peuple a dit son mot et rejeté l’islamisme radical et son perdant, le terrorisme sauvage. Aujourd’hui, la situation est différente, l’Algérie est apaisée et la société entrevoit son avenir avec sérénité malgré les petits problèmes du quotidien. Mais cela n’enlève en rien à l’importance du rendez-vous électoral car, c’est à travers de pareils actes que se construisent les grandes nations.

La réalité du terrain n’est pas aussi idyllique. Les critiques fusent de partout : le boycott annoncé d’une partie non négligeable de l’électorat est une donnée constante de la scène nationale. Mais dans tout cela, il convient de souligner que l’Algérie a vécu plusieurs campagnes électorales où l’on a vu des jeunes hommes et des jeunes femmes entrer en politique et croire en leur capacité de changer les choses. Ils n’ont peut être pas vraiment convaincu. Ils essayeront en 2019. L’essentiel est dans la pérennité du processus électoral, le reste viendra avec les luttes politiques.

Par Smaïl Daoudi