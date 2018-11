<span style='text-decoration: underline;'>Réforme institutionnelle de l’Union africaine</span>:<br><span style='color:red;'>Le poids de l’Algérie</span>

La situation de l’UA interpelle l’ensemble de ses dirigeants censés revoir les mécanismes de gestion et notamment de nouvelles modalités de financement de ses structures et missions sur le terrain. C’est d’ailleurs là, le sens profond de la réforme engagée en 2016 et que le Sommet extraordinaire d’aujourd’hui devra en tirer le bilan.

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia, représentera aujourd’hui, à Addis-Abeba, le président de la République au 11e sommet extraordinaire de l’Union africaine. Les 55 pays membres de l’organisation, plancheront sur l’épineux dossier des réformes institutionnelles de l’UA. L’organisation panafricaine souffre, en effet, de dysfonctionnements structurels qui l’empêchent d’accomplir convenablement les missions. A cette «crise de croissance», l’Afrique fait face à une véritable raréfaction des finances, malgré la richesse de son sous-sol. Ces deux tares qui obligent les Africains à rester dépendants des anciennes puissances coloniales et aux capitales mondialisées, viennent compliquer un problème originel lié à la coordination au sein de son système institutionnel.

La situation de l’UA, ainsi résumée, interpelle l’ensemble de ses dirigeants censés revoir les mécanismes de gestion et notamment de nouvelles modalités de financement de ses structures et missions sur le terrain. C’est d’ailleurs là, le sens profond de la réforme engagée en 2016 et que le Sommet extraordinaire d’aujourd’hui, devra en tirer le bilan.

L’apport de l’Algérie dans ce processus de mutation, tient dans son activisme en faveur d’une révision du fonctionnement technique des structures de l’organisation. En d’autres termes, «le contenu de la réforme de l’UA devrait bénéficier de l’adhésion la plus large de l’ensemble des Etats membres de l’UA dont la mécanique financière devrait tenir compte des capacités économiques de chaque pays», avait soutenu M. Ouyahia en janvier dernier à Addis-Abeba. Une position largement partagée, d’autant qu’elle met en avant l’esprit de solidarité nécessaire à l’épanouissement de l’Afrique, mais également une assurance quant au financement de l’organisation. De fait, l’Algérie «partage l’impératif d’une réforme institutionnelle et structurelle de l’UA», note le Premier ministre, non sans relever que la mécanique financière de l’Organisation «devrait tenir compte d’un minimum d’équilibre entre l’ensemble des Etats membres et de leurs capacités économiques». Le propos est, on ne peut plus clair et les Etats africains censés supporter le poids de l’UA clairement désigné, histoire de sortir le Continent de la dépendance financière. A ce propos, M.Ouyahia n’a pas manqué de souligner «l’importance d’une gestion consensuelle du processus de réforme, à travers notamment, une approche basée sur l’appropriation par les Etats membres et l’examen exhaustif des propositions qui y sont contenues».

L’approche algérienne a ceci d’intéressant, est qu’elle donne à l’organisation les moyens de répondre aux aspirations des peuples du Continent en matière de développement et d’intégration. Ce ne sont pas des paroles en l’air, lorsqu’on s’attarde sur le document présenté par Alger, dans le cadre du 11è sommet extraordinaire de l’UA. Les observateurs de la scène africaine notent que la réforme que préconise l’Algérie, ne touche pas aux principes fondamentaux de l’Union. Les objectifs et les principes de l’Union ne changeront pas. La révision proposée, est strictement technique et poursuit l’objectif d’améliorer leur rendement des instances de l’organisation. Pour exemple, le Conseil pour la paix et de sécurité (CPS) de l’UA, ne figure pas dans l’Acte constitutif de l’organisation panafricaine, mais il y a juste un protocole relatif au CPS ajouté à cet Acte alors que l’expérience a prouvé que le CPS constitue un organe essentiel dans le fonctionnement de l’UA.

Partant de la proposition algérienne et d’autres contributions, il sera proposé aux participants à ce sommet, de faire du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), une agence de développement de l’UA. Lorsqu’on sait que le NEPAD est une œuvre algérienne, on mesure le poids de l’Algérie dans le processus de réforme de l’UA.

Il est également recommandé la mise en œuvre immédiate de la «taxe Kaberuka», de 0,2% sur les importations avec le renforcement des sanctions pour les pays qui ne paient pas leur contribution. «Ce prélèvement permettra de financer le budget opérationnel de l’UA dont 75% seront consacrés au budget du programme, tandis que 25% du budget seront destinés à soutenir les opérations de maintien de la paix», rapporte un document qui sera soumis à l’adoption des chefs d’Etats et de gouvernement de l’UA. Cette «taxe» est un premier pas du long chemin pour l’indépendance financière de l’Afrique.

Alger: Smaïl Daoudi