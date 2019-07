<span style='text-decoration: underline;'>Lutte anti-corruption </span>:<br><span style='color:red;'>Le point complet sur les affaires examinées par la justice</span>

Dans le cadre du processus de lutte contre la corruption, entamé depuis le début du mouvement populaire en Algérie, le 22 févier dernier, la justice a examiné de nombreux dossiers d’hommes d’affaires, responsables politiques et patrons d’entreprises.

Ces derniers, constituant une longue liste de prévenus, sont poursuivis pour divers chefs d’inculpations liés à la corruption, infraction à la réglementation et mauvaise gestion de deniers publics, entre autres.

Le dernier dossier en date, concerne l’ex-ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh, interdit de sortie du territoire national et poursuivi pour des faits à caractère pénal relatifs à la corruption.

Ainsi, les enquêteurs n’ont pas épargné dans leur travail d’anciens ministres dont des Premiers ministres, à savoir Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Tous les deux ont été placés sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach à Alger.

D’autres membres de gouvernements précédents, ont également connu le même sort, à l’instar de l’ancien ministre du Commerce Amara Ben Younès, les anciens ministres de la Solidarité nationale Djamel Ould Abbes et Said Barkat, l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi et son successeur Mahdjoub Bedda ainsi que l’ancien ministre des Transports et ex-sénateur Amar Ghoul.

S’agissant des hommes d’affaires, les décisions de mandat de dépôt ont visé l’ancien président du FCE Ali Haddad, Mazouz Ahmed, gérant et propriétaire du Groupe Mazouz et le PDG du groupe Cevital Isaad, Rebrab ainsi que le patron du Groupe Sovac-Algérie, Mourad Oulmi.

Par ailleurs, l’ex-Directeur général de l’Etablissement public «SAHEL» et ex-Président directeur général de la Société d’investissements hôteliers (SIH/Spa), Hamid Melzi, de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout et de 19 autres individus, ainsi que les hommes d’affaires, les frères Kouninef (Réda, Abdelkader, Karim et Tarek), ont été aussi placés sous mandat de dépôt.

L’incarcération a concerné aussi l’ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et l’actuel Directeur général de la Banque nationale d’Algérie (BNA), en sus d’un ancien directeur d’une entreprise économique publique, Hacène Arbaoui, propriétaire de la marque automobile (KIA) et d’autres ex-cadres.

Plusieurs chefs d’inculpation

S’agissant des détails concernant les chefs d’inculpation pour lesquels sont poursuivis les anciens membres de gouvernement et hommes d’affaires, l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, est visé par diverses enquêtes anti-corruption concernant plusieurs affaires dont celles de Mahieddine Tahkout (CIMA motors), Oulmi Mourad (Sovac), Hacène Arbaoui (Kia) et Mazouz Ahmed (Groupe Mazouz).

Ahmed Ouyahia est poursuivi pour «octroi d’indus avantages à autrui lors de passation d’un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de fonction, conflit d’intérêts, corruption lors de passation de marchés publics».

Quant à l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, on lui reproche l’octroi d’indus avantages au titre de l’octroi de marchés publics et de contrats, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d’intérêts, blanchiment d’argent et participation au financement occulte de la campagne électorale concernant l’affaire Mazouz Ahmed.

Il s’agit des mêmes chefs d’accusations hormis le blanchiment d’argent, retenus contre l’ancien ministre du Commerce, Amara Benyounes.

Les deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbes et Said Barkat, sont poursuivis pour dilapidation de deniers publics, passation de marchés en violation des dispositions législatives et règlementaires et faux en écritures publiques.

L’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi est incarcéré après son audition dans le cadre de l’affaire Tahkout.

Youcef Yousfi est poursuivi pour «octroi d’indus avantages à autrui lors de passation d’un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de fonction, conflit d’intérêts, corruption lors de passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics.

L’ancien Vice-président de la Sonatrach, Abdekhafidh Feghouli, est poursuivi pour passation de marché contraire à la réglementation en vue de l’octroi de privilèges injustifiés à autrui, dilapidation de deniers publics et abus de fonction.

En ce qui concerne l’affaire de Hacène Arbaoui, propriétaire de la marque automobile (KIA), le Conseiller instructeur près la Cour suprême, avait ordonné la mise en détention provisoire de l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines Mahdjoub Bedda, pour octroi d’indus avantages aux propriétaires de sociétés de montage de véhicules.

Pour sa part, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed a ordonné le placement de 7 personnes en détention provisoire. Il s’agit de l’homme d’affaires, Hacène Arbaoui, deux cadres relevant du ministère de l’Industrie et des Mines, deux fonctionnaires au même ministère, et l’actuel Directeur général de la Banque nationale d’Algérie (BNA), en sus d’un ancien directeur d’une entreprise économique publique.

De son côté, l’ancien ministre des Transports et ex-sénateur Amar Ghoul, a été placé en détention provisoire après avoir été auditionné dans le cadre des affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout. Le prévenu est poursuivi pour octroi délibéré d’indus avantages, abus de fonction, dilapidation de deniers publics et corruption.

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed, a ordonné aussi, le placement en détention provisoire de l’ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, ainsi que deux de ses fils, et sous contrôle judiciaire de son épouse. Ils sont poursuivis pour détournement de foncier et d’enrichissement illicite.

Le juge d’instruction près le Tribunal de Sidi M’Hamed, avait ordonné la mise en détention provisoire d’hommes d’affaires impliqués dans plusieurs affaires liées notamment à l’obtention d’indus avantages. Il s’agit de Mazouz Ahmed, gérant et propriétaire du Groupe Mazouz et son partenaire, fils de l’ancien Premier ministre Sellal Abdelmalek, outre deux cadres au ministère de l’Industrie et des Mines, deux gérants de deux sociétés privées et le chargé des transactions financières de la campagne électorale.

Le patron du groupe ETRHB, Ali Haddad, qui a écopé de 6 mois de prison ferme dans l’affaire de trafic de documents de voyage, est également poursuivi dans plusieurs affaires de corruption.

Le PDG du groupe Cevital, Isaad Rebrab a été poursuivi pour «fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l’étranger, surfacturation d’équipements importés et importation de matériels d’occasion alors qu’il avait bénéficié d’avantages douaniers, fiscaux et bancaires».

De son côté, le patron du Groupe Sovac-Algérie, Mourad Oulmi est poursuivi ainsi que son frère et 52 responsables pour avoir bénéficié d’indus avantages et transféré illicitement des capitaux à l’étranger.

Retrait des passeports des prévenus placés sous contrôle judiciaire

Il est à préciser que la justice a décidé le retrait des passeports des prévenus placés sous contrôle judiciaire dont des ministres.

Il s’agit de l’ex-ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane poursuivi pour octroi d’indus avantages, abus de fonction, conflit d’intérêts et corruption, a été placé sous contrôle judiciaire.

Ont également été placés sous contrôle judiciaire, l’ancien ministre des Finances, Karim Djoudi, poursuivi pour abus de fonction et dilapidation de deniers publics et l’ancien ministre des Transports Amar Tou, poursuivi pour octroi d’indus avantages à autrui et abus de fonction.

Les ex-walis d’Alger, Abdelkader Zoukh et de Skikda, Benhocine Faouzi, se trouvent également sous contrôle judiciaire pour octroi d’indus avantages à autrui, abus de fonction, conflit d’intérêt et corruption.

L’ex-PDG de la Sonatrach, Meziane Mohamed, poursuivi pour plusieurs délits à savoir, octroi d’indus avantages à autrui, dilapidation de deniers publics et abus de fonction, a été placé, lui aussi, sous contrôle judiciaire.

Aussi, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed, a placé 3 personnes impliquées dans l’affaire Arbaoui Hacène (propriétaire de la marque KIA) sous contrôle judiciaire. Il s’agit de l’ex-directeur général de la promotion de l’investissement au ministère de l’Industrie et des Mines ainsi que les deux frères de l’accusé principal (Arbaoui).

Par ailleurs, plusieurs autres responsables ont été mis en liberté. Il s’agit du ministre du Tourisme et de l’Artisanat et ex-wali de Tissemsilet, Abdelkader Benmessaoud, auditionné par le Conseiller enquêteur concernant des faits à caractère pénal, concernant l’affaire Mahieddine Tahkout.

L’actuel et l’ancien wali d’El-Bayadh, respectivement Khanfar Mohamed Djamel et Benmansour Abdellah, ainsi que l’actuel et l’ex-wali de Saida, Seif El Islam Louh et Djeloul Boukerbila, ont été mis en liberté.

D’autres anciens responsables, comparaîtront prochainement devant la Justice après que la Cour suprême ait ordonné la réouverture des dossiers «Sonatrach», «Khalifa» et «l’autoroute Est-ouest».

Samir Hamiche