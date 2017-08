<span style='text-decoration: underline;'>Collecte d’ordures </span>:<br><span style='color:red;'>Le point noir des responsables locaux</span>

Depuis le lancement de l’opération de nettoyage par le Wali au niveau du quartier Akid Lotfi il y a plus d’une semaine, plusieurs opérations de nettoiement ont été organisées.

Les responsables de la commune de Oued Tlélat ont entrepris hier matin, une opération similaire au niveau de la Toumiate.

Des tonnes d’ordures ont été ainsi ramassées près du cimetière et à l’entrée de la ville. Initiée par les services de la commune et l’EPIC Oran-propreté, la campagne va se poursuivre pour toucher la semaine prochaine la localité de Mehdia, la cité 800 logments, Hai Ennour à cité 700 logements.

De son côté, la commune de Ben Fréha a entamé en fin de semaine, la même action. Les plages de la commune d’Ain El Turck sont aussi concernées par ces opérations, vu que le soir après le départ des estivants, on constate des ordures jonchées un peu partout comme si c’était des bouquets de fleurs laissés par ces personnes sans scrupule qui ne respectent ni l’environnement, ni les personnes qui viennent après eux pour profiter des plages. Depuis le début de la saison estivale et la venue en nombre constant d’estivants des autres wilayas vers Oran, on constate que le nombre de décharges sauvages ne cesse de s’accroître.

Depuis quelques jours, les habitants de certains quartiers comme à Hai El Akid Lotfi et Gambetta, se plaignent des odeurs nauséabondes qui envahissent leurs cités. Même après le passage de camions de collecte, les odeurs persistent. Selon un éboueur «ces odeurs sont issues de la décomposition des déchets et notamment les déchets trop humides, comme les fruits de saison (pastèque, melon …). Les sacs contiennent des matières putrescibles en décomposition comme de la viande, des légumes ou des couches et constituent un véritable terrain de jeux pour les bactéries.

La chaleur aidant fait ressortir les mauvaises odeurs. Il est à rappeler que durant la dernière session de l’APW, les élus ont soulevé le problème des mauvaises odeurs qui se dégagent des camions de collecte des ordures et le liquide qui se déverse tout le long des artères de la ville laissant ainsi ces odeurs nauséabondes derrière eux. D’autre part, la direction de l’Environnement vient de lancer une campagne pour sensibiliser les sociétés à caractère industriel et commercial afin de signer des conventions avec les petites entreprises privées d’enlèvement d’ordures. La responsable du service de l’environnement industriel auprès de la Direction de l’environnement, a indiqué que les services de nettoiement des communes ne sont pas concernés par l’enlèvement des déchets des sociétés à caractère industriel et commercial d’où la nécessité de telles conventions. Une commission restreinte regroupant des représentants de la Direction du commerce et de l’environnement a été mise en place pour sensibiliser ces entités.

