<span style='text-decoration: underline;'>Haddad Ahmed, Président de la ligue de Gymnastique</span>:<br><span style='color:red;'>«Le pôle de Hai Sabbah attend ses équipements»</span>

Après la mythique salle de gymnastique « Marcel Cerdan » à Sidi Lahouari, qui fut la seule d’Oran à sortir de grands championnats, voilà qu’à Hai Sabbah, une autre salle fut inaugurée le 27 mars 2017 par l’ex wali, Mr Abdelghani Zaalane.

Elle sert pour l’entraînement. Elle fut dotée de tatamis et d’équipements administratifs. Mais l’essentiel, à savoir les équipements sportifs, (appareils et matériel adéquat), n’ont pas été livrés à ce jour. La ligue a du emprunter du matériel de la salle Marcem Cerdan » pour mettre en route la discipline à Oran Est. Un pôle qui est appelé à une grande extension. De plus, les compétitions ne peuvent se dérouler sans public, car le manque de gradins pliables, ne permet pas aux gens d’y assister. Ce qui est une entrave au développement de la discipline. L’actuel président, M. Haddad Ahmed fait l’impossible, pour rendre cette salle fonctionnelle, en incluant toutes les disciplines : gymnastiques artistique, (GAM et GAF), gymnastique rythmique, (GR), aérobic sportif (enfants et gymnastique en général. L’objectif recherché sera d’en faire un sport de masse, la prospection et la détection. Des stages d’entraîneurs sont prévus au programme. La prem1ère étage a eu lieu en mai 2017. Le second aura lieu en novembre 2017. Deux autres sont prévus ultérieurement. Ils sont relatifs à l’aérobic sportif, la gymnastique et la trampoline.

Pour le moment, les recrutements d’athlètes suivent leur cours : entre 5 et 12 ans, dans les deux sexes. Pour rappel, deux compétitions ont eu lieu dans cette même salle, même si les conditions ne s’y prêtaient pas, le 30 juin, une compétition fédérale, le 1er juillet au niveau national. Pour le moment, le besoin de matériel promis par le DJS se pose avec acuité, dans ce nouveau pôle, qui reçu un écho favorable, de la part de cette cité dortoir d’Es Sabah, un pôle très important pour le développement de la discipline.

M. Ouadah