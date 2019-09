<span style='text-decoration: underline;'>@ Photo fournie par l'Armée</span>:<br><span style='color:red;'>Le pôle des démocrates aux abonnés absents</span>

A quelques semaines du rendez-vous électoral, force est de constater que la scène politique nationale n’a pour ainsi dire aucune chance de déboucher sur une évolution conséquente dans un sens ou dans l’autre. Le duo nationaliste-islamiste qui «trône» sur la scène politique nationale a toutes les chances de se partager l’électorat à l’occasion du scrutin.

Au moment où les camps nationaliste et islamiste commencent déjà à affûter leurs armes, dans la perspective de la prochaine élection présidentielle du 12 décembre prochain, les démocrates réunis dans une sorte de pôle qui refuse tout et s’accroche au mouvement populaire en se berçant de l’illusion de le piloter, s’acharne à ne trouver que des aspects négatifs au scrutin, annoncé par le président de l’Etat et déjà accepté par une partie de l’opinion nationale. Ainsi, alors qu’on ne voit aucun signe probant de réelle convergence sur le terrain, malgré les promesses et les discours, à chaque rencontre des Forces de l’alternative démocratique, il est désormais entendu qu’une initiative politique avant ou après la présidentielle ne figure sur l’agenda des partis composant ce pôle de partis. Le RCD ne reçoit aucun écho sérieux de son appel au rassemblement des démocrates. Le FFS n’arrive pas à entrevoir l’après Laskri. Le PT ne parvient pas à se construire sérieusement à l’intérieur des institutions élues de la République et axe toute son énergie sur la situation de sa secrétaire générale, emprisonnée. Et enfin, le MDS qui n’arrive toujours pas à trouver un ancrage social digne de ce nom, se risque au même titre que les autres, dans le soutien d’un processus constituant qui n’a aucune chance d’aboutir, parce que le pôle qui le porte n’est pas assez représentatif pour peser sur les équilibres politico-idéologiques et déboucher sur la nouvelle République qu’ils souhaitent. Tout cela donne des démocrates l’image d’une famille politique immature qui semble ne pas prendre la mesure de l’importance de l’élection présidentielle pour les Algériens.

Ainsi, à quelques semaines du rendez-vous électoral, force est de constater que la scène politique nationale n’a pour ainsi dire aucune chance de déboucher sur une évolution conséquente dans un sens ou dans l’autre. Le duo nationaliste-islamiste qui «trône» sur la scène politique nationale a toutes les chances de se partager l’électorat à l’occasion du scrutin. Chacun saura son poids, dans la perspective de législatives et Locales anticipées. Les démocrates eux seront, comme à leur habitude, en retard d’une révolution.

Les observateurs de la scène nationale soulignent à ce propos que le tandem nationalistes-islamistes saura éviter des situations conflictuelles et le visage de la nouvelle République n’aura visiblement pas une teinte «démocrate» au sens libéral du terme. Il reste que le plus important présentement est de garantir une stabilité de l’Etat et un renouvellement de l’appareil politique au pouvoir et dans l’opposition.

Et c’est dans cette ambiance quelque peu monocorde, faut-il le souligner, que les partis démocrates tentent vainement de se frayer un chemin vers l’exécutif. En tout cas, leur manière de procéder les en éloigne plutôt. Il faut dire que le pouvoir, ça se mérite et cela passe par une lutte politique de tous les instants. Or, à voir les pratiques des Forces de l’alternative démocratique, force est de constater que rien de bien sérieux n’est entamé.

Il faut relever, à ce propos, que l’essentiel du travail accompli par ces partis s’est manifesté lors des vendredis de mobilisation populaire, ce qui en soit, est très insuffisant pour construire une alternative digne de ce nom. L’autre « type d’opposition », plus proche de la légalité pourrions-nous dire, a axé son action sur la présidentielle elle-même sans tenir compte d’autre chose.

Nadera Belkacemi