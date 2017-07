<span style='text-decoration: underline;'>A trois mois des élections locales</span>:<br><span style='color:red;'>Le poste de maire de Mostaganem hante déjà les esprits</span>

Certains qui changent de partis politiques comme on change de chemises et sachant mieux que quiconque manier la corde du diable dans la mauvaise gestion financière des communes puisqu’ils ont eu à se sucrer durant des mandats comme membres des APC et d’autres qui par un coup de hasard et de circonstances, se sont vus activer au sein d’un certain milieu associatif et citoyen occasionnellement. Les autorités, ont d’ores et déjà, les esprits hantés par le poste de maire.

Mais, réellement au service de qui ? Ainsi, des clans se sont formés et le travail en coulisses et des conciliabules se tiennent ici et là. Chacun fait valoir ses compétences. Le manque de sincérité et l’hypocrisie sont maîtres. Et beaucoup d’entre nous sont crédules et manquent de mécanismes de réflexion, croyant au verbe et gestes, actions enjolivées. Pourtant, un proverbe chinois dit «paroles vraies sans beauté et paroles belles sans vérité» et dire qu’il reste un peu plus de trois mois pour les élections locales (APC, APW). Les électeurs ne devront pas être dupés le jour du vote pour faire un bon choix.

Charef.N