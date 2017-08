Un chiffre communiqué hier, par l’Office national des statistiques, vient rappeler au nouveau Premier ministre et à son gouvernement, l’amère réalité du quotidien des Algériens. Il s’agit, on l’aura deviné, du taux d’inflation qui a dépassé la barre des 6% en juillet dernier. Il faut bien se rendre à l’évidence que le principal souci des ménages, consiste à passer le cap de la rentrée sociale, sans avoir à souffrir de déficit dans leur budget. Cela passe, diront tous les spécialistes, par une parfaite maîtrise de l’indice des prix à la consommation. Le grand régulateur en la matière se trouve être le gouvernement justement. Il y a deux façons d’éviter une inflation importante: une production agricole et autre manufacturière suffisamment importante pour faire jouer la concurrence entre les producteurs. Dans ce cas, le gouvernement a le beau rôle et se contentera d’observer les effets de la loi sur l’offre et la demande, en faveur du consommateur final.

La seconde façon d’empêcher la flambée des prix, consiste à faire en sorte à ce que la production nationale insuffisante, soit complétée par de l’importation pour apporter une offre supplémentaire à même de permettre au final, de faire jouer le même principe au grand bénéfice des citoyens. Dans ce cas, le gouvernement devra piocher dans le «bas de laine» pour remédier aux insuffisances de la machine économique nationale. Les Algériens payeront leur marchandise à des prix raisonnables, mais le feront indirectement en devises fortes. Or, c’est bien ce qui manque en Algérie. Les recettes tirées des hydrocarbures, se révèlent insuffisantes pour soutenir le modèle de consommation et rien ne semble se poser en alternative pour amener les citoyens à consommer algérien, tout en maintenant un taux d’inflation inférieur à 2%.

L’équation que devra solutionner le gouvernement, n’est donc pas évidente. Céder à la facilité aujourd’hui, conduirait à une situation presque dramatique dans quelques années. Dire aux Algériens les quatre vérités et les mettre au travail est certes une bonne chose, mais toute la question est de savoir comment faire pour aboutir à un pareil résultat et combien de temps cela prendra-t-il. Le chiffre de l’inflation est certainement le premier défi de Ouyahia.

Par Smaïl Daoudi