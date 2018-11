<span style='text-decoration: underline;'>Une bonne nouvelle pour les citoyens</span>:<br><span style='color:red;'>Le premier guichet électronique dans un secteur urbain à Oran dès la semaine prochaine</span>

Les citoyens pourront dès la semaine prochaine, déposer leurs demandes de document biométrique dans le premier guichet électronique qui sera mis en service au niveau du secteur urbain de Bouamama.

Cette opération sera élargie dans les mois à venir vers les autres communes de la wilaya d’Oran a-t-on appris hier lors de la 2ème journée de la rencontre régionale sur ce nouveau projet de guichet électronique mis en œuvre par le Ministère de l’Intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire dans le cadre de la modernisation de l’administration et faciliter encore davantage l’extrait des documents administratifs par les citoyens.

Notons, que cette rencontre de deux jours, a regroupé 10 wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du pays et a permis d’expliquer les modalités du guichet électronique. La deuxième journée a permis de faire des démonstrations pour former les agents sur les modalités de ce nouveau guichet électronique qui consiste à des applications qui doivent être installées. Le secteur urbain de Bouamama est un premier pas et a été choisi comme secteur urbain pilote, avant de généraliser l’opération dans la capitale de l’ouest. Ce qui permettra de minimiser la paperasse et les erreurs et une rapidité dans le traitement des demandes des documents biométriques. Notons, que dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de modernisation du service public afin d’assurer un passage progressif de la gestion classique à une gestion automatique, le ministère de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, a lancé de nouvelles procédures basées sur une exploitation plus intensive des TIC et ce, afin de réhabiliter le service public et améliorer ses performances de façon continue. Afin de concrétiser cette stratégie, le ministère a procédé à la mise en place de plusieurs actions, permettant de lutter contre la bureaucratie et d’automatiser et de simplifier les procédures administratives et ce, pour améliorer la relation entre l’administration et le citoyen.

Parmi ces procédures, figure la mise en place, la solution du guichet électronique des documents biométriques (passeport et carte d’identité), qui sera étendue graduellement à d’autres documents (permis de conduire biométrique à points). Ce nouveau système est basé sur le croisement et la comparaison automatique des données de la base de données des documents biométriques avec le registre national d’état civil, permettant une vérification instantanée des informations du demandeur de documents.

Le guichet électronique est installé depuis le 13 décembre 2017 au niveau des communes de la wilaya d’Alger. Il permettra la réception des demandes de différents documents biométriques au niveau des communes, puis leur enregistrement instantanément sur une base de données centrales. Cela permettra de fournir des prestations de service public de qualité, notamment par la rapidité dans le traitement des dossiers. Les objectifs du guichet électronique sont nombreux, notamment un passage progressif à l’administration électronique, il permettra d’améliorer les conditions d’accueil et la relation administration-citoyen, de réduire les délais de traitement des dossiers et de dispenser le citoyen de présenter l’acte de naissance spécial 12S.

Parmi les objectifs, il vise à dispenser le citoyen, ayant un document biométrique de présenter les documents administratifs relatifs aux informations existantes dans les bases de données, ainsi que de dispenser de renseigner le formulaire de demande de document biométrique. Cet événement a permis également de retracer un historique des efforts du ministère pour la modernisation de la remise des documents administratifs, à partir de 2012 avec le passeport biométrique, où 13 millions de passeports sont en circulation, en 2015 cela a été au tour de la carte d’identité biométrique, près de 13 millions de cartes ont été établies en 2018, le permis de conduire biométrique à points a été établi dans la wilaya d’Alger et la commune de Laghouat.

En 2019, il est attendu, la mise en service du document électronique des véhicules qui remplacera la carte grise. La carte d’identité biométrique dispose de 2 puces, l’une sans contact équipée d’applications et une autre avec contact, disposant de 2 éléments importants dont un code Pin et un certificat électronique. Ces 2 éléments sont une porte vers un gouvernement électronique, en permettant des services électroniques à distance. Parmi les projets de modernisation en cours de préparation au niveau du Ministère, figure le système de gestion des cartes biométriques, pour permettre au citoyen d’avoir un code Pin et un certificat électronique de sa carte biométrique dans de brefs délais et par voie électronique. Parmi les projets figurent également des applications, visant l’élaboration d’un livret de famille électronique. Le ministère a aussi une future idée qui peut être concrétisée dans les prochaines années, il s’agit du «Kiosk Eservice», où le citoyen n’a pas besoin de s’approcher d’un agent, pour extraire ces documents, il peut le faire facilement dans un guichet équipé d’un écran tactile, en utilisant sa carte d’identité biométrique.

Fethi Mohamed