<span style='text-decoration: underline;'>Saida</span> :<br><span style='color:red;'>Le Premier ministre lance le projet de construction de 4.900 logements publics</span>

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a procédé, hier mercredi, à la pose de la première pierre du projet de construction de 4900 logements publics à Saida.

Ce projet, réalisé à Hai Boukhars, comprend 3.000 logements locatifs publics dont 2.000 logements pris en charge par une société turque et les 1000 restants par une société chinoise. Il est prévu la réception de ce projet d’un coût de plus de 3,3 milliards DA au mois de septembre 2018, selon les explications fournies.

En prenant connaissance du projet, M. Sellal a insisté sur la nécessité de respecter les normes architecturales et la qualité des constructions. Il a également souligné l’intérêt à accorder aux infrastructures socio-économiques et de services devant être réalisées sur place comme les espaces verts, les établissements scolaires , les aires de jeux, les différentes administrations. Le projet comprend également un quota de 1900 logements de location/vente AADL de type de F3 et F4 dont le coût s’élève à 5,5 milliards DA pour une durée de réalisation fixée à 28 mois, a-t-on expliqué.

M. Sellal pose la première pierre du projet de modernisation du centre-ville

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a posé, mercredi, la première pierre d’un projet de modernisation de la ville de Saïda, comprenant la réalisation d’un parking à étages d’une capacité de stationnement de 832 voitures, d’un centre commercial et d’une trémie. L’opération s’inscrit dans le cadre d’un programme d’aménagement du pôle urbain d’Oued El Oukrif. Une enveloppe de 2 milliards DA a été débloquée pour ce projet, dont les délais de la réalisation ont été fixés à six mois. Ce projet permettra d’assurer des ressources financières constantes pour la commune de Saida. Il contribuera à la création de postes d’emplois et à la réorganisation du stationnement au niveau de la ville et la modernisation de l’activité commerciale. La construction sera réalisée sur une superficie globale de 7.530 m2. Elle abritera un parking et un centre commercial comprenant 72 locaux. La trémie est prévue dans le même site pour alléger la circulation automobile. A cette occasion, le Premier ministre a suivi une présentation du programme de réhabilitation et de mise à niveau des pôles urbains de la ville de Saida.

Un programme de 500 logements au profit des habitants des cités «HLM» et «Heureuse» de la ville de Saïda

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a annoncé, mercredi à Saïda, l’inscription d’un nouveau quota de 500 logements au profit des habitants des deux cités vétustes «HLM» et «Heureuse» du chef lieu de wilaya. En visitant ces sites pour se rendre compte des conditions difficiles des habitants, M. Sellal a annoncé qu’un nouveau quota de 500 logements est inscrit dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire et que les deux cités seront rasées, une fois ce nouveau projet réalisé. Les cités «HLM» et «Heureuse» ont été construites dans les années 1950 et connaissent un état de dégradation avancée. Les deux cités seront rasées, une fois ce programme de nouveaux logements inscrit dans le cadre de la lutte contre l’habitat précaire. Elles englobent 310 habitations abritant 400 familles, a-t-on indiqué au Premier ministre.

Les autorités locales instruites à cesser l’approvisionnement de la ville de Saïda en eau à partir d’Aïn Skhouna

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a instruit, mercredi, les autorités de la wilaya de Saïda à cesser l’approvisionnement en eau potable du chef-lieu de la wilaya à partir d’Aïn Skhouna. En procédant, dans la commune d’Aïn Lahdjat, à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la conduite d’amenée d’eau douce pour renforcer la capacité du chef-lieu de wilaya en matière d’AEP, M. Sellal a instruit les autorités locales à cesser l’approvisionnement en eau de la ville de Saïda, à partir d’Aïn Skhouna.

La ville de Saïda doit être approvisionnée à partir des différents forages réalisés dans la wilaya et les eaux d’Aïn Skhouna doivent être exclusivement destinées pour le développement d’un pôle d’excellence de l’agriculture et de l’élevage, a recommandé le Premier ministre. «L’économie locale et des régions limitrophes doit se baser sur l’agriculture et l’élevage de bétail», a encore souligné M. Sellal.

La réalisation de cette conduite d’amenée d’eau douce, dont le coût est estimé à 456 millions de DA, vise à alimenter la population de la ville de Saida en eau d’une meilleure qualité que celle distribuée à partir du transfert d’Ain Skhouna. Ce projet permet également de l’affectation d’un volume important d’eau pour la zone industrielle d’Ain El Hadjar ainsi que le parc industriel d’El Koléa, à partir d’Ain Skhouna. Outre l’amélioration de la qualité d’eau potable destinée à la population de la ville de Saida, le projet vise également à réduire l’exploitation de la nappe d’Ain Skhouna qui connait un début de tarissement afin de lui permettre de se régénérer. Cette conduite, longue de 24 kms, permettra le transfert de 30.000 m3/jour pour porter les quantités desservies à la ville de Saïda à 64.000 m3. La réception du projet est prévue initialement pour 2017, le Premier ministre a insisté pour que cette réception se fasse à la fin de l’année en cours.