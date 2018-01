<span style='text-decoration: underline;'>Transport </span>:<br><span style='color:red;'>Le premier train Coradia est arrivé hier à Alger</span>

Alstom vient de livrer le premier train à grande vitesse Coradia, conformément au calendrier défini dans le cadre du contrat qui a été signé en 2015 avec la SNTF.

Dans un communiqué de presse rendu public, Alstom indique qu’elle a livré hier, le premier des 17 Coradia Polyvalent, commandés par la Société Nationale des Transports Ferroviaires d’Algérie (SNTF) le 29 juillet 2015. Les livraisons des trains suivants, se feront jusqu’en juillet 2018. Ces trains conçus et fabriqués sur le site d’Alstom à Reichshoffen en France, desserviront les grandes villes algériennes.

A cet effet, le Directeur Général d’Alstom en Algérie, M. Henri Bussery, a exprimé sa grande satisfaction de voir le projet se concrétiser. Ainsi, il dira que «nous sommes fiers aujourd’hui de célébrer avec notre client et nos partenaires, l’arrivée sur le sol algérien du premier train Coradia d’Afrique. C’est une étape à la fois importante et émouvante car, nous contribuons ainsi à la concrétisation d’un projet d’envergure pour promouvoir le développement des infrastructures ferroviaires en Algérie».

Pour ce premier train Coradia Alstom en Afrique, destiné à l’Algérie, plusieurs innovations ont été apportées au Coradia polyvalent destiné à l’Algérie et placent le passager au cœur de sa conception. En effet, l’architecture modulable de Coradia Algérie a permis de l’adapter aux conditions climatiques du pays (sable, températures élevées). Il est équipé d’un système de climatisation très performant. Grâce à un plancher bas intégral, l’accès et la circulation à bord sont facilités. Par ailleurs, le Coradia Polyvalent est doté d’équipements éprouvés et d’une motorisation performante, issus d’une technologie maîtrisée.

Par ailleurs, les trains Alstom de la gamme Coradia bénéficient de 30 ans d’expérience, et comptent plus de 4 milliards de kilomètres parcourus. En alliant flexibilité, fiabilité, confort et respect de l’environnement, l’aménagement du train s’inscrit dans les derniers développements engagés par la SNTF et permettent d’offrir un confort de voyage optimum.

Pour rappel, le Coradia Polyvalent destiné à la SNTF, dispose des dernières innovations technologiques. Il fonctionne en mode diesel ainsi qu’en électrique, sa vitesse de pointe peut atteindre les 160 km/h, spacieux et confortable, sa capacité de passagers est de 254.