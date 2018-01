<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>le président Belhadj crie au «sabotage»</span>

Le président du MC Oran, Ahmed Belhadj, a accusé «certaines parties» dans le club de «sabotage», leur imputant la responsabilité des difficultés qu’il rencontre pour effectuer son recrutement d’hiver.

«Certaines parties qui se proclament mouloudéens nous font les bâtons dans les roues pour nous empêcher de recruter en dissuadant les joueurs ciblés à venir chez nous», a déclaré Belhadj à la presse en marge de la réunion qui a regroupé les présidents des clubs des deux premières Ligues et la Ligue de football professionnel (LFP), mardi soir à Alger. Depuis l’ouverture officielle du mercato hivernal, le 16 décembre dernier, le club oranais, pensionnaire de la Ligue 1, n’a enregistré aucun renfort, en dépit de son besoin pressant d’enrichir et d’étoffer son effectif. Parallèlement à cela, l’équipe s’est passée des services de quatre joueurs, à savoir Souibah, parti au MC Alger, El Amali, Hassani et Ouchene. Ahmed Belhadj, dont il s’agit de sa quatrième saison à la tête de la formation d’El-Hamri, a appelé ses détracteurs à le laisser travailler dans la sérénité , non sans menacer de jeter l’éponge en fin de saison. En fait, ce n’est pas la première fois que Belhadj dit «Baba» brandit cette menace. Lors de l’été dernier, il avait même annoncé sa démission, avant de revenir à de meilleurs sentiments. Jeudi dernier, les joueurs du MCO, leur entraineur et leurs dirigeants, ont tous fait face à une hostilité inhabituelle de la part des supporters présents au stade Ahmed-Zabana d’Oran lors du match face au MCB Oued Sly (inter-régions) soldé par la victoire des Oranais (1-0) dans le cadre des 32èmes de finale de la coupe d’Algérie. L’entraineur tunisien des « Rouge et Blanc» , Mouaz Bouakkaz, avait d’ailleurs déploré l’attitude du public ce jour là, qualifiant leur comportement d’incompréhensible. Le MCO a terminé la phase aller du championnat de Ligue 1 à la sixième place avec 22 points, distancé de 8 unités par le leader, le CS Constantine.