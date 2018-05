<span style='text-decoration: underline;'>Rythme de la coopération bilatérale entre les deux pays </span>:<br><span style='color:red;'>Le président Bouteflika réitère à Macron la satisfaction de l’Algérie</span>

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika, est satisfait du niveau des relations bilatérales entre l’Algérie et la France, a affirmé hier le Premier ministre Ahmed Ouyahia, en visite hier à Paris et porteur du message du chef de l’Etat.

Ahmed Ouyahia a indiqué que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré au président français Emmanuel Macron, la satisfaction de l’Algérie du rythme de la coopération bilatérale.

Le Premier ministre a également évoqué de la satisfaction du président de la République quant à l’état d’avancement du dossier de la demande de récupération de crânes des martyrs algériens, posés dans des musées français. «Ce matin, j’ai eu le privilège d’être reçu par le président Macron auquel j’ai porté un message verbal de son homologue Monsieur le président de la République, dans lequel il a réitéré la satisfaction de l’Algérie par rapport au rythme actuel de la coopération bilatérale, ainsi que pour la question de la récupération des restes de nos martyrs du 19e siècle», a affirmé M. Ouyahia en déplacement en France pour représenter le président de la République Abdelaziz

Bouteflika à la conférence internationale sur la Libye qui se tient à Paris. Il a été reçu durant la matinée d’hier, par le président français Emmanuel Macron.

«Sur le plan économique, nous avons un dossier de programme d’investissements qui est en train d’avancer et d’autres dossiers de coopération. C’était le premier volet du message dont j’étais porteur» a-t-il ajouté, se disant «heureux» de dire au président de la République que «le même sentiment de satisfaction et la totale disponibilité, existent chez le président français et que la coopération entre les deux pays reste au niveau de ce qualificatif d’exception qu’elle a eu et qui se confirme concrètement d’année en année, même de semestre en semestre».

Ahmed Ouyahia a indiqué également, que l’occasion lui a été donnée pour «faire part du point de vue du président de la République sur les questions de la sous-région sur lesquelles l’Algérie et la France sont impliquées», citant la Libye qui était le sujet de la conférence et le Mali. Il a précisé que pour le Mali, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, «est en train de présider le Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.

