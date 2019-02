Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal et six fonctionnaires du club ont été agressés et la devanture du siège saccagée, mardi à Tizi-Ouzou, a indiqué la direction des «Canaris» sur sa page facebook.

Des témoins de l’agression rencontrés au siège du club ont raconté à l’APS que les agresseurs, au nombre d’une quinzaine, armés de chaînes et de différentes armes blanches, ont interpellé le président Mellal à son arrivée au sujet d’un joueur recruté lors du mercato d’hiver, avant de l’agresser. Sur place, des traces de sang étaient encore visibles et les auteurs de cette agression sont toujours en fuite, selon la direction de la sûreté de wilaya. La direction de la JSK n’a pas communiqué sur l’état de santé de son président et de ses fonctionnaires.