<span style='text-decoration: underline;'>LRF Saida | Les droits d’engament </span>:<br><span style='color:red;'>Le président de la ligue ignore les garanties données par le Wali de Mascara</span>

Que faut t’il comprendre, quand on constate que les principaux représentants de notre pays, notamment les walis, comme cela est le cas, au niveau de la région de Mascara, effet comme cela se fait depuis la création de la ligue, le directeur de la DJS de Mascara sur procuration de Monsieur le Wali de Mascara, dont nous avons une copie, a remis à tous les présidents de clubs, qui relèvent de la région de Mascara, qui évoluent dans les deux paliers du championnat, géré par la ligue régionale de Saida, un engagement relatif aux droits d’engagement, de la saison sportive en cours 2017/2018. Et à la surprise de ces derniers, les dites lettres de garantie ont été rejetées, par le président de la ligue, docteur Benhamza Yacine, par le biais d’une correspondance, qui leur a été transmise individuellement, leur enjoignant de payer les 80 millions de centimes cash, avant le 15 septembre prochain, faute de quoi, leurs clubs seront exclus de la compétition. Cette sortie inattendue a provoqué la colère des responsables des clubs, sachant que le wali et le DJS de Mascara, n’ont jamais manqué d’honorer leur engagement, qui consiste à régler par le biais du fonds de la wilaya, les droits d’engament des clubs engagés, et que jusqu’à maintenant, aucun problème afférent à cette opération n’a eu lieu. Donc face à cette situation, la majorité des présidents des clubs, qui relèvent de la LRF Saida, se sont donné rendez-vous hier, pour débattre de cette situation. Par la suite, les présents, à l’unanimité, ont décidé de demander une audience, pour aujourd’hui mardi, au président de la LRF Saida, pour avoir des explications sur ce refus, d’accepter des garanties données par le wali de Mascara.

B.Belgacem