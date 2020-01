<span style='text-decoration: underline;'>Révision de la Constitution </span>:<br><span style='color:red;'>Le président de la République donne le coup de starter</span>

La démarche suivie par la présidence de la République, prévoit que «les conclusions des travaux du comité, traduits dans un rapport et un projet de la loi constitutionnelle devront être remis dans un délai de deux mois à compter de la date d’installation dudit comité».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est passé hier à la concrétisation de sa première promesse électorale. Il faut savoir, en effet, que la révision profonde de la Constitution était en tête de liste des 54 engagements qu’il avait présentés lors de sa campagne pour la présidence de la République. Ce passage à l’acte s’est matérialisé à travers «la création du comité d’experts vient concrétiser un des engagements que Monsieur le président de la République a placé à la tête des priorités de son mandat à la présidence de la République, celui de l’amendement de la Constitution», rapporte un communiqué de la présidence de la République.

L’amendement que M.Tebboune souhaite significatif et proche des aspirations des Algériens, est également vu par la présidence de la République comme «la pierre angulaire pour l’édification d’une nouvelle République afin de réaliser les revendications de notre peuple exprimées par le mouvement populaire», lit-on dans le communiqué. L’objectif étant clairement identifié, il s’agira de «procéder à une réforme en profondeur de la Constitution à laquelle s’y engage, en vue de favoriser l’émergence de nouveaux modes de gouvernance et de mettre en place les fondements de l’Algérie nouvelle», souligne la même source.

De fait, le chef de l’Etat a missionné le comité d’experts, présidé par le professeur Ahmed Laraba, à l’effet d’ «analyser et évaluer, sous tous ses aspects, l’organisation et le fonctionnement des institutions de l’Etat».

Un œil d’experts au service d’un idéal populaire déjà exprimé le 22 février 2019. Les membres de ce comité qui font partie intégrante de la société et connaissent par conséquent ses aspirations profondes, devront «présenter au président de la République des propositions et recommandations ayant pour objet de conforter l’ordre démocratique fondé sur le pluralisme politique et l’alternance au pouvoir», a-t-on expliqué. Le Président de la République qui a adressé un message limpide au comité (lire le texte intégral), attend des propositions et recommandations à même de «prémunir notre pays contre toute forme d’autocratie et d’assurer une réelle séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en introduisant davantage de cohérence dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement notamment dans sa fonction de contrôle de l’action du gouvernement», relève-t-on dans le communiqué.

Cette mission étant encadrée et ses objectifs définie, il sera question de «proposer toute mesure de nature à améliorer les garanties de l’indépendance des magistrats, à renforcer les droits des citoyens et à en garantir l’exercice, à conforter la moralisation de la vie publique et à réhabiliter les institutions de contrôle et de consultation», dans le strict respect des revendications populaires exprimées par les Algériens durant les premiers vendredis de mobilisation.

La démarche suivie par la présidence de la République, prévoit que «les conclusions des travaux du comité, traduits dans un rapport et un projet de la loi constitutionnelle, devront être remis dans un délai de deux mois à compter de la date d’installation dudit comité». Il y a là une volonté de l’Etat de ne pas perdre du temps et pour entrer dans le vif du sujet, puisqu’une fois remis, «le projet de révision de la Constitution fera l’objet de larges consultations auprès des acteurs de la vie politique et de la société civile avant d’être déposé, suivant les procédures constitutionnelles en vigueur, auprès du Parlement pour adoption». Ce sera la pierre angulaire de la réussite du processus engagé par le chef de l’Etat et la réalisation de la plus importante promesse de son premier mandat à la tête du pays. Et pour ne rien laisser au hasard, le communiqué de la Présidence de la République promet que «le texte adopté par le Parlement sera ensuite soumis à un référendum populaire». Autant dire qu’à partir d’hier, le train du changement est bel et bien lancé.

Nadera Belkacemi