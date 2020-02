<span style='text-decoration: underline;'>Dans le cadre des consultations engagées depuis son investiture </span>:<br><span style='color:red;'>Le président de la République reçoit Abderrezak Makri</span>

Dans le cadre de la série de consultations initiées avec les personnalités nationales, politiciens et acteurs de la société civile, lancées juste après son investiture, dont l’objectif est d’asseoir un dialogue sérieux sur le devenir du pays, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri.

Le responsable du MSP, accompagné d’une délégation, fut le deuxième chef d’une formation politique à être reçu par le chef de l’Etat après Sofiane Djilali, président de Jil Jadid.

Il ne sera sans doute pas le dernier, puisque M. Tebboune s’est engagé à élargir les débats avec l’ensemble des représentants de la classe politique.

Ainsi, les sujets liés aux questions nationales et internationales, étaient au menu des discussions entre les deux parties. L’économie, l’amendement de la Constitution, les réformes politiques et les élections législatives et locales, sont autant de sujets discutés lors de la rencontre organisée au niveau du siège de la présidence de la République à Alger.

Dans un communiqué rendu public par le MSP à l’issue de cette entrevue, la formation politique de Makri a fait savoir que «le Président de la République, a reçu, mercredi 5 février 2020, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri qui était accompagné d’une délégation du Mouvement».

La rencontre entre dans le cadre des «consultations initiées par le Président de la République avec des personnalités nationales, chefs de partis et représentants de la société civile concernant la situation générale dans le pays et le projet d’amendement de la Constitution», détaille encore le communiqué du MSP.

La même source précise que «le Président de la République a pris note des avis et propositions de la délégation du parti concernant l’enrichissement de la Constitution et le parachèvement de la concrétisation des revendications et aspirations du peuple».

Le communiqué du MSP note aussi que «le Président Tebboune a réitéré avoir honoré son engagement électoral à satisfaire progressivement ce qui reste des revendications légitimes soulevées par le peuple le 22 février dernier et ce, afin d’opérer un changement radical dans le mode de gouvernance et les méthodes de gestion qui puisse permettre au pays d’amorcer un nouveau départ dans tous les domaines et réhabiliter les bonnes mœurs dans la vie publique». La même source souligne, à travers le même communiqué, que «le Président de la République a également souligné que cette démarche exige un plus large consensus national sur le projet d’amendement de la Constitution, suivant une méthodologie basée sur le dialogue et la concertation afin de mobiliser les énergies pour l’édification de la nouvelle République». Le MSP a affirmé aussi, avoir appelé le chef de l’État à la nécessité de poursuivre le processus de lutte contre la corruption, la récupération des fonds détournés et la création d’entreprises économiques fortes à travers la mise en place d’un climat serein.

Il est à signaler aussi, que les deux parties ont évoqué plusieurs questions internationales dont notamment le dossier libyen, tout en soulignant la nécessité d’une solution politique à la crise dans ce pays.

Il est à rappeler enfin, que le président de la République, dans le cadre des consultations qu’il a initiées en vue d’une Constitution consensuelle, a rencontré durant ces dernières semaines, plusieurs personnalités nationales et hommes politiques. Il s’agit, entre autres, de Sofiane Djilali, président du Jil Jadid, Ali Haraoun, ancien ministre et ex-membre du Haut comité d’État, Ahmed Benbitour, ancien chef de gouvernement et Mouloud Hamrouche, ancien chef du gouvernement.

Samir Hamiche