<span style='text-decoration: underline;'>Spectaculaire «remontada» de l’USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Le président de l’USMBA appelle à la mobilisation générale</span>

L’USM Bel-Abbès, revenue cette saison parmi l’élite, démarre fort la phase retour en signant un carton plein avec trois succès en autant de rencontres, dont deux en déplacement, au moment où le président du club Abdelghani El Hannani appelle à la mobilisation générale.

Les gars de la “Mekerra’’ ont bien retenu la leçon des précédentes saisons, lorsqu’ils quittaient la Ligue 1 algérienne de football une année seulement après y avoir accédé. Cette fois-ci, ils déjouent tous les pronostics en réalisant un parcours de premier ordre pour devenir la belle surprise du championnat jusque-là. Après 18 journées de compétition, l’USMBA pointe à la 3e place avec 30 points, devancée de trois unités seulement par le leader, le MC Alger, même si ce dernier compte un match en moins. Et si les protégés de l’entraîneur Chérif El Ouezzani, qui sont également qualifiés aux quarts de finale de la Coupe d’Algérie, ont réussi à monter sur le podium, c’est grâce notamment à leurs trois victoires de rang depuis l’entame de la deuxième partie de la saison. Cette spectaculaire remontée au classement pousse la famille de l’USMBA à se remettre à rêver d’une participation internationale la saison prochaine, d’autant que l’équipe dispose de l’un des plus grands stades d’Algérie capable d’accueillir jusqu’à 50.000 spectateurs et qui lui permet d’abriter de grands rendez-vous. C’est aussi là l’ambition de la direction du club, à sa tête El Hannani, arrivé cet été aux commandes et qui nourrit l’ambition de terminer la saison sur le podium. Seulement cette ambition risque d’être confrontée à un manque de moyens financiers qui commence à se faire ressentir. Raison pour laquelle d’ailleurs El Hannani a appelé samedi en conférence de presse à Sidi Bel-Abbès à la mobilisation des hommes d’affaires de la région afin de venir en aide à son équipe. En tout cas, et aux yeux des observateurs, la période florissante que connaissent les coéquipiers du capitaine d’équipe Redouane Bachiri incitent ces hommes d’affaires à s’impliquer pour faire durer la joie dans une ville avide de titres. L’USMBA, qui a pourtant mal démarré la saison non sans que cela ne faille coûter sa place à l’entraîneur Chérif El Ouezzani, est en train de cueillir les fruits de la stabilité de sa barre technique. Mieux, les Vert et Rouge continuent de s’illustrer par leur ligne d’attaque de feu qui partage avec l’USM Alger et l’ES Sétif la première place du classement avec 23 réalisations, dont 12 inscrites par le duo Bouguelmouna-Balegh.