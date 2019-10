<span style='text-decoration: underline;'>USM Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Le président du Conseil d’administration reçu par le ministre Bernaoui </span>

Le président du Conseil d’Administration de l’USM Alger (Ligue 1 de football), Boualem Chenfri, a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, indique dimanche un communiqué de la direction du club algérois. Lors de cette audience accordée par le ministre, la discussion a concerné la situation générale du club, en présence du secrétaire général, Mounir Dbichi et des représentants de supporters et d’anciens joueurs du club, indique la même source. «Après échanges de différentes parties, le ministre a demandé à la direction de lui fournir un dossier contenant des documents officiels et bilans des exercices précédents, chose faite par la direction cet après-midi», a-t-on ajouté. La direction de l’USM Alger avait déjà envoyé des écrits, entre autres, tous le dossiers explicatifs de la situation générale du club, et ce, depuis le mois de juillet 2019, précise le communiqué du club algérois.