<span style='text-decoration: underline;'>Pénurie des médicaments </span>:<br><span style='color:red;'>Le Président du SNAPO dénonce les organismes chargés de la gestion de crise</span>

Le Président du Syndicat national des pharmaciens d’officines (SNAPO), Messaoud Belhambri, a estimé que le manque flagrant de plusieurs médicaments sur les étagères des pharmacies persiste encore.

Intervenant hier lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, M. Belhambri, a tiré à boulets rouges sur ces organismes, qui selon lui n’ont pas fait leur travail correctement. Il citera entre autre, l’Agence nationale du médicament, se demandant, si elle dispose de suffisamment de moyens pour fonctionner de manière efficace pour pouvoir régler la crise du médicament. «Le problème de pénurie persiste encore et ce, malgré la mise en place, depuis une année de l’agence du médicament et la cellule de veille du médicament», se desole l’intervenant.

Rappelant que ces ruptures ne datent pas d’au-jourd’hui, il note que les raisons à l’origine de cet état de fait, ont été maintes fois identifiées, dont celle, dit-il, relative à la signature des programmes d’importation des produits de soins, effectuée, cette année encore, de manière tardive et repoussant d’autant les délais de réception de ces derniers.

L’hôte de la Radio nationale dira que cette pénurie touche également plusieurs autres médicaments produits localement, soit explique-t-il, en raison de l’abandon de leur fabrication par des entreprises publiques et privées, ou bien par suite d’une insuffisante production. «C’est le cas d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires et de vitamines injectables, indispensables» a-t-il dit. Actuellement, la plus courante est celle de la Ventoline, un bronchodilatateur destiné pour les maladies respiratoires, qui fait défaut avec acuité. En ophtalmologie, la majorité des antiseptiques sont introuvables. Idem pour la cardiologie et la gynécologie.

Par ailleurs, M. Belhambri a soulevé la question des importations de médicaments, s’interrogeant ainsi, sur la satisfaction des engagements des programmes d’importation en quantité et en qualité pour lesquels ils se sont engagés.

«C’est tout cet ensemble de situations qui est à l’origine des tensions et autres ruptures affectant pas moins de 70 produits élaborés localement et 80 autres importés» a-t-il dit avant de se demander si l’enveloppe de quelque 2 milliards d’euros, servant au financement des importations de soins, est-elle suffisante. Pour mettre un terme à la pénurie de médicaments, M. Belhambri estime indispensable de revoir tous les outils de suivi de cette filière, tout comme ceux relatifs à l’organisation d’une meilleure distribution.

Il relève, par ailleurs, qu’il existe quelque 600 grossistes-distributeurs du médicament en Algérie, contre seulement quatre à dix dans des pays développés, avec lesquels, souligne-t-il, les pharmaciens éprouvent des difficultés à travailler, en raison du problème d’indisponibilité de traitements.

Alger: Noreddine Oumessaoud