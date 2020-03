<span style='text-decoration: underline;'>Campagnes de désinformation sur le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Le Président Tebboune instruit les ministères à y faire face</span>

L’apparition en Algérie des premiers cas confirmés de coronavirus a été suivie par des campagnes sans précédent de désinformation qui se sont multipliées sur les réseaux sociaux.

Les fausses annonces sur des supposés cas de coronavirus qui auraient été enregistrés dans une telle ou telle wilaya, accompagnées par d’autres post publiés généralement sur Facebook, liés au sujet du coronavirus et contenant des fake news, ont pullulé sur les réseaux sociaux.

Conscientes quant au danger de ces fausses nouvelles qui guette les Algériens, les autorités ont lancé plusieurs appels à la vigilance, invitant les citoyens à ne se référer qu’aux communiqués officiels diffusés régulièrement par le ministère de la Santé sur l’évolution de la situation de l’épidémie du Covid-19.

Jeudi dernier, c’est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a instruit les autorités concernées pour se mobiliser quotidiennement, et ce, afin de faire face aux campagnes de désinformation autour du coronavirus.

Le chef de l’État qui a présidé jeudi dernier au siège de la Présidence de la République, une réunion complémentaire à la séance de travail du 17 mars, en présence du Premier ministre de nombre de ministres et de chefs d’organes sécuritaires, consacrée à la propagation du Coronavirus en Algérie, a instruit les départements ministériels à l’effet de lutter contre les campagnes de désinformation par la diffusion de «données scientifiques intégrales» sur l’évolution de la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Le président de la République insiste sur une lutte quotidienne contre les campagnes de désinformation, par la diffusion de données scientifiques de manière intégrale sur l’évolution de la propagation de la pandémie, en y associant des spécialistes et des experts dans l’opération de sensibilisation, afin de rassurer les citoyens et de les inciter à respecter les mesures de prévention.

Une mise en garde contre les diffuseurs de fausses informations qui se cachant derrière le motif du droit à la liberté d’expression, a été lancée le chef de l’État.

Il a ainsi fustigé « les voix défaitistes qui s’élèvent çà et là pour propager, avec une insistance étrange, des fake news tendancieuses et de fausses informations dont les auteurs sont à la solde de clans haineux», mettant en garde contre «tout dépassement sous le couvert de la liberté d’expression ».

Il a appelé à ne pas céder à la panique et à la peur, indiquant que la situation est sous contrôle sur les plans financiers et humains, grâce à la mobilisation de tous les secteurs de l’Etat, mais aussi à l’état d’alerte décrété au niveau des établissements hospitaliers et des frontières aériennes, terrestres et maritimes.

Enfin, le Président de la République a affiché « sa satisfaction de la prise de conscience croissante des citoyens quant à la gravité de la situation, en faisant preuve de vigilance et de prudence ». Pour faire face d’une manière efficace à la pandémie, le président de la République a appelé « à davantage de discipline et de respect des mesures de prévention, unique antidote jusque-là à travers le monde », insiste-t-il.

Samir Hamiche