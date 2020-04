<span style='text-decoration: underline;'>…</span>:<br><span style='color:red;'>Le président Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres</span>

Le président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier dimanche une réunion périodique du Conseil des ministres en visioconférence.

L’ordre du jour de cette réunion comprenait l’examen et l’adoption de plusieurs exposés ministériels relatifs essentiellement à la révision du Code pénal et aux mesures prises en vue de relancer le cycle économique, après la pandémie de Coronavirus et à la lumière de la réforme de la gouvernance dans le secteur industriel. Il s’agit également d’examiner la situation du marché pétrolier mondial, l’évolution de la crise sanitaire nationale due à la propagation du Covid-19 et de la prise en charge sociale des familles impactées. Le Conseil des ministres devait se pencher également sur les mesures de solidarité pour le Ramadhan et la contribution des jeunes porteurs de projets et les start-up dans la prévention de cette pandémie. Nous y reviendrons avec plus de détails dans notre édition de demain.