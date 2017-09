Le premier Ministre présente aujourd’hui devant les députés, le plan d’action de son gouvernement. Il abordera certainement beaucoup de sujets et tentera de convaincre les élus de la nation du bien fondé de sa démarche. Cela étant, il est entendu que le principal souci de Ahmed Ouyahia et qui fera l’essentiel de sa préoccupation en ces temps de financement non conventionnel, est en rapport direct avec les importations. Le mot d’ordre sera en effet, très clair. Comme ses prédécesseurs Tebboune et Sellal, il doit les surveiller comme le lait sur le feu. Il faut à tout prix les contrôler, les ramener au strict minimum. Mais, c’est bien facile à dire qu’à faire. Et pour cause, en matière de gestion des flux financiers qui sortent du pays, l’exécutif Ouyahia doit faire montre d’ingéniosité pour aboutir à de vrais bons résultats.

L’un des moyens de réduire ces importations, consiste à déployer une politique de rigueur budgétaire assez conséquente. Les Algériens devront se serrer la ceinture. Ils doivent revoir leur mode de consommation pour la simple raison que les produits ne se feront rares, donc plus chers.

L’autre moyen de sortir de la spirale des importations, sans trop de casse, est tout aussi simple dans sa définition. Il s’agit simplement de faire tourner à plein régime la machine de la production nationale, de sorte à ce que les Algériens n’aient plus besoin d’attendre que leur nourriture leur vienne de l’étranger. Mais dans sa mise en œuvre, cette solution exige tout de même l’association de pas mal de facteurs.

Ce sont justement ces facteurs qui ont toujours manqué à l’économie nationale pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Le plus important de ces facteurs, consiste à débureaucratiser l’administration économique. Le gouvernement est le premier responsable de ce blocage. Ahmed Ouyahia qui a intégré la lutte contre la bureaucratie dans son plan d’action, se doit de donner un signale clair aux Algériens. Et ce n’est pas dans un discours que cela peut se faire. Il est urgent de débureaucratiser l’acte d’investir au plus vite. C’est la seule issue pour une lutte efficace contre les importations et en faveur d’une meilleure performance de l’économie nationale.

Par Smaïl Daoudi