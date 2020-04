<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Le prix des fruits et légumes en baisse</span>

Quant au prix des fruits, l’orange est à 80 DA et la banane à 190 DA le kg. Et selon les déclarations des consommateurs, cette baisse fait du bien à leur porte monnaie, ils souhaitent que cette tendance s’accentue au lieu de voir les prix s’envoler à quelques jours du début du mois de Ramadhan. Nous signalons que plusieurs vendeurs des fruits et légumes, avec leurs camionnettes, (Mazda), se présentent devant les immeubles pour vendre leurs produits à un prix à la portée des citoyens, ce qui leur évitent de s’éloigner de leurs domiciles.