<span style='text-decoration: underline;'>Tramway de Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Le prix fixé à 30 dinars</span>

C’est dans la matinée de mercredi passé qu’avait eu lieu une simulation d’un accident entre un véhicule léger et le tramway de Sidi Bel-Abbès. Cette manœuvre a permis aux éléments de la Protection civile de tester leurs capacités de gérer ce nouveau genre d’accident, vu que ce moyen de transport qu’est le tramway, sera dans quelques jours, l’invité tant attendu par la population belabbésienne dans le domaine du transport public. Signalons, que le début de la mise en service du tramway de Sidi Bel-Abbès, a connu plusieurs reports allant d’avril dernier au 5 juillet, puis le 20 du mois en cours et à l’heure où nous mettons sous presse, on ne connaît pas encore la date fixée pour sa mise en service. Le tramway qui reste dans une période d’essais quotidien, est une très rude épreuve pour les conducteurs soumis à des tests draconiens et dont beaucoup d’entre eux ont été éliminés. Avec ses 14,5 kilomètres de rails et 22 stations, le tramway coûtera 30 dinars pour un trajet et 50 dinars pour un aller et retour, selon les informations recueillies par nos soins.

M.Bekkar