<span style='text-decoration: underline;'>Alors que la demande de libération de Louisa Hanoune rejetée </span>:<br><span style='color:red;'>Le procès d’Ali Haddad reporté au 3 juin</span>

Le procès de l’ex-patron des patrons Ali Haddad, incarcéré depuis bientôt deux mois à la prison d’El Harrach, a été reporté pour absence de témoins. Le juge d’application des peines près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger), a décidé de reporter le procès de l’homme d’affaires au 3 juin prochain, pour que les témoins cités soient présents pour être entendus dans l’affaire de détention de passeports biométriques pour laquelle Ali Haddad a été poursuivi.

Celui qui était, il y a à peine quelques mois, président du Forum des Chefs d’entreprise (FCE), a été poursuivi pour faux et usage de faux et fausses déclarations.

Il est à rappeler que Ali Haddad avait effectué le 3 avril dernier, sa comparution devant le juge d’instruction de Bir Mourad Raïs. Ce dernier avait ordonné son placement en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire d’El Harrach.

Le patron de l’entreprise des travaux publics ETRHB, s’apprêtait dans la nuit du samedi 30 mars à quitter le pays, en se dirigeant vers la Tunisie.

Il a été arrêté au poste frontalier d’Oum Teboul (El Tarf), alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire national en direction de la Tunisie, en possession de deux passeports, deux permis de conduire et d’un montant en devise.

Après avoir passé la nuit au commissariat de la ville d’El Kala (El Tarf), Ali Haddad a été transféré à Alger et incarcéré depuis, à la prison d’El Harrach.

Par ailleurs, au cours de la journée d’hier, le Tribunal militaire de Blida a examiné la demande de libération provisoire introduite par le collectif d’avocats de Mme Louisa Hanoune, la Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT).

Le Tribunal a rejeté la requête de la défense de la cheffe du PT, ont annoncé ses avocats à savoir: les maîtres Mokrane Ait Larbi et Boudjamaa Ghechir. «La chambre d’accusation a examiné l’appel introduit par la prévenue Louisa Hanoune pour sa libération», ont-ils indiqué. Les deux avocats ont indiqué également que l’audience s’est déroulée normalement et après les délibérations, la chambre d’accusation a appuyé la décision du juge d’instruction portant son placement en détention provisoire.

Il est à rappeler enfin, que Louisa Hanoune a été convoquée auparavant par le juge d’instruction près le tribunal militaire de Blida pour être entendue dans le cadre de l’enquête ouverte contre Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Said Bouteflika, poursuivis pour «atteinte à l’autorité de l’Armée et complot contre l’autorité de l’Etat». Convoquée pour être entendue comme témoin, la Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), a été ensuite placée sous mandat de dépôt.

Samir Hamiche