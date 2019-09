<span style='text-decoration: underline;'>La date a été fixée pour le 6 octobre prochain</span>:<br><span style='color:red;'>Le procès de l’homme d’affaire Kamel Chikhi dit «El boucher» reporté </span>

La Cour d’Alger a décidé, hier, le report pour la deuxième fois consécutive, du procès en appel de l’homme d’affaire Kamel Chikhi dit «El boucher», principal accusé dans l’affaire des conservateurs fonciers, au 6 octobre prochain.

Ce report intervient à la demande des avocats du prévenu. Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait requis une peine de 10 ans d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende de 1 million de DA à l’encontre de Kamel Chikhi, avec l’interdiction, pendant 5 ans, de conclure des marchés publics, outre le versement de 10 millions de DA au trésor public en tant que partie civile. Des peines allant de 4 à 8 ans de prison ont été prononcées à l’encontre des autres accusés dans la même affaire, tandis que l’un des accusés a été acquitté. Par ailleurs, le tribunal a requis la saisie des biens immobiliers de certains accusés et des membres de leurs familles, et des amendes de 500.000 DA. Le procureur de la République près du même tribunal avait requis une peine de 10 années d’emprisonnement assortie d’une amende de 1 million de DA à l’encontre du principal accusé Kamel Chikhi pour «incitation à l’abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin à des fonctionnaires des services de l’urbanisme d’Alger en contrepartie d’indus services». En outre, le ministère public a requis la saisie de tous les avoirs issus du crime avec des peines allant de 2 à 10 ans de prison et des amendes allant de 50.000 DA à 1.000.000 DA à l’encontre des 12 autres détenus poursuivis pour «abus de pouvoir et de fonction et acceptation de pots-de-vin et de cadeaux de l’accusé principal «El Boucher» en contrepartie de facilitations administratives pour la réalisation de ses projets immobiliers».

Noreddine Oumessaoud