<span style='text-decoration: underline;'>Alors que l’enquête est close </span>:<br><span style='color:red;'>Le procès de Said Bouteflika, Toufik, Tartag et Hanoune se tiendra prochainement</span>

Alors que l’enquête est close : Le procès de Said Bouteflika, Toufik, Tartag et Hanoune se tiendra prochainement

La justice a terminé l’examen du dossier dans lequel sont impliqués de hauts responsables, à savoir Saïd Bouteflika, Tewfik, Bachir Tartag et Louisa Hanoune, ce qui constitua un prélude au début de leur procès.

Le procès du frère conseiller de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika ainsi que l’ex-chef de l’ex-Département du renseignement et de la sécurité (DRS), le général Mohamed Mediène, dénommé Tewfik, de Bachir Tartag, ex-chef du Département de surveillance et de sécurité (DSS) et de Louiza Hanoune, Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), s’ouvrira prochainement.

La justice a clos ce dossier après avoir consacré plusieurs mois à l’instruction de l’affaire ayant visé les prévenus.

Selon la Radio nationale, le juge d’instruction du Tribunal militaire de Blida, a clos son enquête concernant ces prévenus, précisant que l’affaire dans laquelle ils sont impliqués, a éclaté au début du mois de mai 2019, au moment de leur interpellation.

Elle rappelle qu’après avoir été auditionnés par le Parquet général du Tribunal militaire, ceux-ci ont été incarcérés sous les chefs d’inculpation «d’atteinte à l’autorité de l’Armée et de complot contre l’autorité de l’Etat». Suite à un procès en appel, datant du 20 juin dernier, la Cour d’appel du tribunal militaire de Blida a indiqué que «conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa 3 du code de procédure pénale, et dans le cadre du strict respect de ses dispositions, le procureur général militaire près la cour d’appel militaire de Blida, porte à la connaissance de l’opinion publique qu’une poursuite judiciaire a été ouverte ce jour, 5 mai 2019, à l’encontre des nommés Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Saïd Bouteflika ainsi qu’à l’encontre de toute personne dont l’implication est établie par l’enquête, pour les chefs d’inculpation d’atteinte à l’autorité de l’Armée et complot contre l’autorité de l’Etat». Dans le même communiqué, précisant que «ces chefs d’inculpation sont prévus dans les articles 284 du code de justice militaire et 77 et 78 du code pénal». Ainsi, avec les chefs d’inculpations sont prévus dans les articles 284 du code de justice militaire et 77 et 78 du code pénal, les quatre prévenus encourent des peines allant jusqu’à 20 ans de prison ferme.

Citant les services chargés de l’enquête les mettant en cause, la chaine 3 précise que ces personnes s’étaient réunies dans une résidence des hauteurs d’Alger, aux fins de «déstabiliser le pays».

La même source a signalé par ailleurs, que les dossiers des prévenus, placés sous mandat de dépôt après leur arrestation, attendent d’être transférés vers les services habilités à programmer leur procès, lequel pourrait s’ouvrir «dans les semaines à venir».

Samir Hamiche