<span style='text-decoration: underline;'>Alors que le procès en appel de Ouyahia et Sellal reporté au 1er mars</span>:<br><span style='color:red;'>Le procureur requiert 10 ans de prison ferme contre Kamel «El Bouchi»</span>

Deux procès ont été ouverts hier au tribunal de Sidi M’Hamed. Il s’agit du procès de Kamel Chikhi dit «El-Bouchi» (Le boucher), et le procès en appel du montage automobile et financement occulte de la campagne électorale de Bouteflika.

Quelques minutes après l’ouverture du procès de Kamel Chikhi, le procureur de la République a requis contre le principal accusé, dix ans de prison ferme, assortis d’une amende d’un million de dinars.

Pour ce qui est de la nature des accusations, Kamel Chikhi et les autres accusés sont poursuivis pour octroi et perception d’avantages ainsi que d’abus de fonction. Avant qu’il soit programmé pour la journée d’hier, le procès a été reporté le 5 février, pour absence des accusés dont certains sont en détention provisoire et à cause de l’absence à la barre des personnes qui devaient témoigner.

Rappelons, que Kamel Chikhi avait été condamné en juillet dernier par le tribunal de Sidi M’Hamed à dix (10) ans de prison ferme, assortis d’une amende d’un (1) million de DA avec interdiction, pendant 5 ans, de conclure des marchés publics, outre le versement de 10 millions de DA au Trésor public en tant que partie civile.

Il est poursuivi pour «incitation à l’abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin à des fonctionnaires des services de l’urbanisme d’Alger en contrepartie d’indus services».

Des peines allant de deux (2) à dix (10) ans de prison ferme ont été requises à l’encontre d’autres personnes impliquées dans la même affaire dont l’ancien P/APC de Ben Aknoun, Kamel Bouarab (10 ans de prison ferme assortis d’un million de dinars), le fils de l’ancien wali de Relizane Djalal Eddine Lemehal (8 ans de prison ferme assortis de 500 mille dinars) et Abdelkader Ben Zahra, ancien chauffeur de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel (6 ans de prison ferme assortis d’une amende d’un million de dinars).

Deux ans de prison ferme assortis d’une amende de 200 mille dinars, ont été requis à l’encontre de trois autres personnes impliquées dans la même affaire.

Aussi, une décision de saisie des biens immobiliers de certains accusés et des membres de leurs familles et des amendes de 500.000 DA a été prononcée par le tribunal de Sidi M’Hamed.

Report du procès du montage automobile et financement occulte de la campagne de Bouteflika

Concernant le procès du montage automobile et financement occulte de la campane électorale de l’ancien président dans lequel sont impliqués plusieurs hommes d’affaires et ministres dont les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, est de nouveau reporté au 1er mars prochain quelques minutes après son ouverture.

C’est la deuxième fois, en l’espace de quelques jours, que ce procès a été reporté. Le 12 février dernier, la Cour d’Alger avait décidé de le reporter pour le 26 février (hier, ndlr) pour ensuite l’ajourner une seconde fois au 1er mars prochain.

Rappelons, que le procès en appel a été programmé suite à la demande introduite par le Parquet et le collectif de défense contre le verdict prononcé le 10 décembre 2019, par le Tribunal de Sidi M’Hamed.

À l’issue du procès du 10 décembre de l’année écoulée, les anciens Premiers ministres; Ahmed Ouyahia a été condamné à une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de deux (2) millions de DA, avec confiscation de tous ses biens et Abdelmalek Sellal, à une peine de 12 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de DA.

Également impliqués dans cette affaire, les anciens ministres de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb a écopé par contumace d’une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende avec émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre, Youcef Yousfi d’une peine de 10 ans de prison ferme et Mahdjoub Bedda d’une peine de 10 ans de prison ferme.

Par ailleurs, l’ancienne ministre et wali Nouria Yamina Zerhouni, à une peine de 5 ans de prison ferme, les hommes d’affaires Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans de prison ferme avec confiscation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans de prison ferme avec confiscation des fonds saisis et Mohamed Bairi à une peine de 3 ans de prison ferme. Le fils de l’ancien Premier ministre, Fares Sellal, a été condamné, quant à lui, à une peine de 3 ans de prison ferme.

Samir Hamiche