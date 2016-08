<span style='text-decoration: underline;'>Oran | L’affaire des 27 containers de riz étuvé en appel</span> :<br><span style='color:red;'>Le procureur requiert 4 ans de prison ferme contre le mis en cause</span>

Hier le mis en cause, Ch. Mah foud, accusé dans une affaire d’entrave à la législation des changes et fuite de capitaux, a comparu devant la cour d’appel d’Oran.

Cette affaire porte sur l’importation de 27 containers de riz étuvé, (702 tonnes). Selon les faits c’est suite à un contrôle qu’il a été déterminé que ce prévenu a usé de surfacturation pour l’obtention d’un emprunt bancaire pour l’importation de ce riz. Suite à l’enquête ce prévenu originaire de Batna se serait lui-même rendu aux autorités, en date du 26.2.2016. Le prévenu jurera tout ignorer de ces faits, expliquant que c’est son parent le dénommé Ait mahdi Med, un homme d’affaire important et assez connu, qui active entre Alger et Oran et résidant à Oran, qui l’a appelé alors qu’ils se trouvaient chez à Batna où il travaille en tant qu’agent de sécurité, au niveau d’une cité universitaire. Il m’a demandé de ramener avec moi mes documents administratifs en venant à Oran. Il enverra une voiture me chercher, nous passons d’abord par la capitale et nous rendront dans un quartier se trouvant entre les Eucalyptus et El Harrach, quartier de Sidi Mabrouk, où se trouve plusieurs hangars. Suite à quoi nous nous rendons à Oran, pour rencontrer son cousin Ait mahdi. Là, je lui remets les documents qu’il m’a demandé. Suite à quoi il me demande de signer plusieurs documents. On s’est rendu à la banque mais j’ignorais tout de ce qu’il tramait. Selon les éléments fournis par ce prévenu on comprendra que le fameux cousin lui a fait établir un registre de commerce en son nom et c’est également en son nom que l’emprunt a été établi. Et voila ainsi Aït Mahdi lavé de tout soupçon et chikh M accusé. Cité hier à la barre de la cour d’appel, le mis en cause ne changera pas de déclaration, affirmant qu’il est innocent. Le procureur de la cour d‘appel d’Oran requis, quatre ans de prison ferme contre ce prévenu. Rappelons que ce dernier avait été condamné par le pôle spécialisé à 18 mois de prison ferme et 48 milliards de centimes d’amende. Quant à sa défense, après avoir expliqué que les services de la douane ne peuvent se constituer partie civile dans pareille affaire d’entrave à la législation des changes, elle plaidera la non culpabilité de son mandant expliquant qu’il s’agit d’un coup monté par ce fameux cousin, il a utilisé ce pauvre malheureux pour détourner de l’argent. Rappelons que lors de la première audience devant le pôle judicaire d’Oran, le mis en cause cité à la barre refusera que l’avocate qui lui a été constitué par son cousin prenne sa défense. Il avait auparavant expliqué qu’il lui a été demandé de ne pas citer le nom de Aït mahdi MED. L’affaire a été mise en délibération. Pour la semaine prochaine.

F. Abdelkrim