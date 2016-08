<span style='text-decoration: underline;'>Accusés dans l’accident ayant coûté la vie à un enfant, devant le tribunal</span> :<br><span style='color:red;'>Le procureur requiert deux ans de prison ferme contre les deux prévenus</span>

Accusé dans une affaire d’homicide involontaire et de fuite, deux jeunes gens arrêtés, suite à l’accident qui a coûté la vie à un petit garçon de 12 ans, ont comparu devant le tribunal, où le procureur a requis contre eux, la peine de deux ans de prison ferme.

Cette affaire remonte à prés d’une dizaine de jours. La victime un enfant de douze ans, qui était à bord de son vélo a traversé la route, menant d’El Hassi vers Misserghine. Il y a été percuté par deux voitures. La première le renversera, mais il arrivera à se relever, et prendra son vélo, tentant de courir pour traverser, mais il sera rattrapé par la seconde voiture, qui le tuera sur le coup. Si le chauffeur de la première voiture prend la fuite, celui de la seconde sera arrêté par les riverains, qui bloqueront la route, au lieu dit le rocher, en y posant des objets. Signalons que le chauffeur ayant pris la fuite, se rendra de lui-même à la police. Cité à la barre du tribunal, les deux mis en cause nieront les accusations retenues contre eux, expliquant qu’ils ont été eux-mêmes étonnés, de voir cet enfant traverser cette autoroute, à bord de son vélo. La défense des mis en cause plaidera la non culpabilité de son mandant, expliquant que l’on peut mettre en cause la négligence des parents. L’affaire a été mise en délibération.

F.Abdelkrim