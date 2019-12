<span style='text-decoration: underline;'>Annoncé en 2013</span>:<br><span style='color:red;'>Le programme AADL à 0ran bouclé en 2021</span>

Annoncé en 2013, des milliers d’Oranais se sont inscris au programme AADL. Deux sites ont été choisis dans un premier temps à Ain Beida et Es-Sénia pour abriter 5000 logements réalisés par des entreprises chinoises, après une certaine lenteur, un comité de représentants des bénéficiaires a été créé pour faire entendre les doléances des souscripteurs, les autorités locales ont fait également, un grand travail notamment pour permettre la disponibilité des enveloppes financières nécessaires, le programme AADL est sorti de l’ombre à Oran et au fur et à mesure, de nouveaux projets ont été inscrits notamment dans le nouveau pôle urbain de Ahmed Zabana avec l’installation des sociétés turques.

Le Premier ministre Noureddine Bedoui, a récemment, lors d’un Conseil interministériel sur la situation des nouvelles villes et pôles urbains, ordonné de lever toutes les contraintes pour les opérations d’urgence, particulièrement la réalisation des voiries et le raccordement aux réseaux de gaz, d’électricité, d’eau potable et d’assainissement, ainsi que l’aménagement au niveau des villes et pôles urbains notamment Ahmed Zabana à Misserghine qui enregistrent une cadence avancée dans la réalisation de logements en vue de leur distribution dans un délai proche. Une réunion sur le logement présidé par le wali d’Oran, a permis hier, de mettre les points sur les I sur le programme AADL à Oran qui sera bouclé en 2021, avec la distribution du dernier quota de 9000 logements prévu lors de cette année où Oran abritera également, les jeux méditerranéens de 2021. Le directeur de la Direction régionale d’AADL, a lors de cette réunion, établi un planning de distribution de ce type de logements en 2020 et 2021.

Dans ce cadre, 38.265 logements sont en cours de réalisation à Oran dont 11.805 ont été distribués. Les 26.460 logements restants, sont scindés en deux parties, la première composée de 22.195 logements, est en cours de réalisation, la partie restante de 4.265, est en cours d’étude en attendant la fin du choix des parcelles de terrain qui devront abriter ces logements. Il est prévu en 2020, la distribution de 12.382 logements répartis en 2000 durant le premier trimestre, 4231 au 3ème trimestre et 5.147 en durant le 4ème trimestre. Concernant l’année 2021, le reste des logements estimé à 9.000 logements, seront distribués. Ces réceptions sont le fruit des enveloppes financières qu’a reçues la wilaya pour les travaux d’aménagement notamment 180 milliards de centimes reçus ces derniers mois, une lettre a été adressée au ministère de l’habitat pour inscrire les opérations liées aux projets restants. Concernant le programme des logements sociaux en cours de réalisation dans le nouveau pôle urbain de Oued Tlélat où 10.700 logements sont en cours de réalisation, il est prévu selon le planning présenté par le DG de l’OPGI, la réception de 8.000 logements au courant de 2020. Le premier site de 3.000 logements programme pour la distribution fin mars, 2ème site de 2500 logements fin mai et le 3ème site de 2500 logements fin juillet. Pour le quota de 700 logements des habitants de Oued Tlélat, les travaux seront finalisés en mars 2020.

En février 2020, il est prévu la finalisation des travaux de 500 logements à Bousfer et 500 logements fin février. Concernant le programme 1201 logements de batimete Taliane, les travaux seront finalisés en fin mars, deux entreprises ont été choisies pour mener les travaux d’aménagement extérieur, 3 établissements scolaires seront également réalisés au niveau du site. A El Mohgoun, la réalisation de 1300 logements sociaux seront finalisés à la fin de juin 2020, 1000 logements à Béthioua destinés aux habitants des bidonvilles Kumo et Kara en février prochain, 1000 logements à Ben Freha pour les habitants de Hai Sanaouber (Ex-Les Planteurs), les travaux seront finalisés en mars. Par ailleurs, et à propos des demandeurs de logements sociaux au niveau des daïras, les listes des communes d’Oran, Béthioua, Ain El Bia, Misserghine, Kerma, Hassi Mefsoukh, Bousfer, El Ançor et Arzew, seront affichées en 2020.

Fethi Mohamed