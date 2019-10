<span style='text-decoration: underline;'>Judo / Collège technique régional saison sportive 2019/2020 Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le programme des activités régionales de la LOJ approuvé</span>

Le centre de loisirs et scientifique (CLS) sis à la cité Djamel, a abrité ce jeudi passé le collège technique de la région d’Oran, concernant la nouvelle saison sportive 2019/2020. Les présents ont débattu de la mise à jour du Collège Technique National, le calendrier des activités au niveau régional et national et le divers, sur tout ce qui a trait au judo.

En effet, ce conciliabule a concerné les présidents de clubs et les entraineurs, de même que les arbitres. On notera également, outre le président de la ligue d’Oran de judo, Khaled Brahimi et de son bureau, la présence d’anciens champions et de dirigeants dont maitre Ahmed Hifri, Nahar Abdelkader, Yahia Chenika, le président de la commission médicale et ancien champion, le Dr Sid Ahmed Mazouz, Abdelkader Ammour et de bien d’autres. Après lecture du programme des activités de la LOJ, s’en est suivi un débat intéressant où chacun a donné son idée et proposé des suggestions.

Ainsi, le dernier délai pour le dépôt des affiliations a été fixé au 25 octobre et le 31 octobre pour les licences. D’autres sujets ont aussi été abordés dont le sport- académie qui intéresse aujourd’hui les clubs formateurs. Il est aussi intéressant de soulever l’intervention du président du club Al Azhar, Mohamed Benhaddou détenteur du diplôme d’éducateur obtenu en Belgique, qui a présenté à l’assistance un manuel ou livre sur le judo à l’école et sur la psychomotricité appliquée au judo. L’apprentissage progressif du judo à l’école est le principe de base du manuel qui a été pris en considération par les responsables de la ligue.

Khaled Brahimi, le président de la ligue d’Oran de judo et organisateur dira : « Cette réunion concerne l’élaboration les activités de la discipline, la mise à jour du programme national, en plus de notre programme sur les compétitions régionales. Les présidents de clubs, des entraineurs ont approuvé le programme du calendrier régional qui donnera accès aux compétitions nationales ».

Maitre Ahmed Hifri, l’expert international et conseiller à la LOJ, s’est montré satisfait : « Le premier constat que je fais, c’est la présence importante des présidents de clubs et des entraineurs. Cela prouve l’intérêt porté aux affaires du judo, notamment au calendrier des compétitions ». Le Dr Sid Ahmed Mazouz, ancien champion président de la commission médicale LOJ, n’a pas aussi caché sa satisfaction : «Je suis présent à ce collège régional en tant qu’ancien athlète et entraineur de 2ème degré.

Cette réunion est importante pour l’approbation du programme de la ligue pour planifier toute les compétitions et tournois qui auront lieu durant toute l’année. Il y avait bien sûr des suggestions formulées par la Ligue et aussi par les clubs ».