<span style='text-decoration: underline;'>Hassi Mefsoukh</span>:<br><span style='color:red;'>Le projet de 125 logements LPA sur de bons rails</span>

Après plus de deux ans d’attente et des appels d’offres infructueux pour le choix d’entreprises pour la réalisation du projet 125 LPA à Hassi Meffouskh,les bénéficiaires de ce projet ont eu une bonne nouvelle hier après l’affichage par l’OPGI de l’attribution provisoire du projet à deux sociétés de réalisation pour un délai de 22 mois pour la réalisation de 75 logements et 14 mois pour la réalisation de 50 logements.

Cette annonce a été un véritable «soulagement » pour les bénéficiaires qui devront attendre une période de dix jours pour les recours, pour voir l’installation des deux entreprises et enfin les travaux entamés dans les semaines à venir. Notons que ces derniers mois et depuis les dernières mesures prises par le Ministre de l’Habitat et de la ville M. Abdelwahid Temmar pour accélérer les travaux des projets de logements, la direction de logement de la wilaya ainsi que l’OPGI sont entrés dans une course contre la montre pour l’entame des travaux. L’appel d’offre qui a été lancé en mars dernier par l’OPGI pour choisir une entreprise a été déclaré infructueux à cause d’une offre jugé «excessive ». La directrice du logement de la wilaya a reçu ensuite la visite des représentants des bénéficiaires de ce projet qui ont payé la première tranche de 50 millions de cts depuis Mars 2016.

La directrice de logement a expliqué que le retard de l’entame des travaux est dûe également à la lenteur dans la délivrance de l’acte de propriété du terrain qui abritera le projet. Notons que l’ancienne formule du LPA a été lancée en 2010 par les pouvoirs publics en remplacement du logement social participatif connu sous l’appellation de LSP. Le LPA a suscité dès son lancement, un véritable engouement de toutes les catégories sociales.

Le logement promotionnel aidé (LPA) est un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier conformément à des spécifications techniques et des conditions financières définies. Il est destiné à des postulants éligibles à l’aide de l’Etat. Ce segment s’adresse ainsi aux citoyens à revenus moyens et l’accès à ce type de logement est réalisé selon un montage financier qui tient compte d’un apport personnel, d’un crédit bonifié et d’une aide frontale directe de la CNL qui est versée au promoteur.

Fethi Mohamed