<span style='text-decoration: underline;'>Après plusieurs années d’attente</span>:<br><span style='color:red;'>Le projet de loi sur la santé aujourd’hui devant l’APN</span>

L’une des forces et pas des moindres, du projet de loi sanitaire tient, selon ses promoteurs, dans le renforcement du service public. Il est rendu «plus accessible et plus performant». De plus, le projet qui sera débattu aujourd’hui à l’APN, permet de «mieux exploiter les capacités du secteur privé et de l’offre de soins qu’il représente pour que les citoyens puissent être pris en charge dans les meilleures conditions».

Rarement, un projet de loi d’apparence apolitique n’a été concerné par tant de polémique avant même sa présentation à l’APN, comme celui de la Santé. Présenté aujourd’hui devant les élus de la Nation, le projet de loi sanitaire, n’a pourtant aucune arrière-pensée idéologique.

Les promoteurs du texte ont, d’entrée, annoncé la couleur, à savoir qu’il n’est nullement question de revoir le principe de la gratuité des soins en Algérie. Fondamentalement, le texte poursuit l’objectif d’une actualisation de la réglementation en vigueur et son adaptation aux nouvelles exigences, apparues entre l’ancienne loi et celle qui sera débattue aujourd’hui. Il reste que l’aspect technique a tout de même déchaîné les passions, jusqu’à amener les pharmaciens d’officine, de menacer d’une grève générale illimitée au motif de la rédaction controversée d’un des articles du projet de loi.

C’est dire donc que la nouvelle loi sanitaire n’est pas si anodine que cela. Elle a fait l’objet d’un examen poussé de la part de la commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la Formation professionnelle à l’APN. Après des mois de discussion et de va-et-vient entre le parlement et le gouvernement, le projet de loi a tout de même fait le consensus entre les représentants des différents politiques représenté dans la commission.

Ces derniers ont, entre autres, trouvé une solution au problème de ce qui est communément défini comme activité complémentaire et qui autorise les médecins du secteur public à travailler dans le privé. Ladite solution est un compromis entre les adeptes du tout interdit et du tout autorisé. Les membres de la commission «ont adopté une solution intermédiaire consistant à ne pas interdire et ne pas autoriser» l’activité complémentaire, a souligné Mohamed Bouabdallah, président de la commission santé de l’AON, à la radio nationale. Renvoyant dos à dos les partisans et les opposants à l’activité complémentaire, les députés ont jeté la balle dans le camp de l’exécutif dont le ministère de la Santé qui devra «réglementer cette pratique par le contrôle et l’inspection».

L’on apprendra à partir des propos de M Bouabdallah, que 22 amendements ont été retenus parmi plus de 70 proposés par les parlementaires relevant le fait que ces amendements suggérés, insistaient globalement sur la nécessité de renforcer la santé publique.

Tranquillisant sur les intentions du gouvernement en ce qui concerne la gratuité des soins, le député a soutenu que l’article 12 de cette loi garantit la gratuité des soins, écartant, à cet effet, «un abandon du caractère social de l’Etat algérien». Il a estimé, dans ce sens, que tous les articles de la loi sur la Santé, protègent le malade à travers des soins de qualité, mettant en évidence «l’autonomie de gestion» dont bénéficieront les établissements de santé par rapport à leur tutelle.

L’une des forces, et pas des moindres, du projet de loi sanitaire tient, selon ses promoteurs, dans le renforcement du service public. Il est rendu «plus accessible et plus performant». De plus, le projet qui sera débattu aujourd’hui à l’APN, permet de «mieux exploiter les capacités du secteur privé et de l’offre de soins qu’il représente pour que les citoyens puissent être pris en charge dans les meilleures conditions», assure Mohamed Bouabdallah.

Composé de 470 articles, le texte de loi a introduit d’importantes réformes notamment le «renforcement des droits des citoyens dans le cadre de la gratuité des soins, la mise en place de la commission de médiation et de conciliation et le développement de l’organisation sanitaire à travers la mise en place de la carte, du schéma d’organisation et la planification sanitaire».

Enfin, au vu du «chahut médiatique» qu’a suscité le texte, l’on s’attend à un chaud débat à l’APN, à partir d’aujourd’hui.