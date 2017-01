<span style='text-decoration: underline;'>Visite de Bouchouareb à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le projet Peugeot pose problème</span>

Ce n’est pas de sitot qu’Oran verra le projet Peugeot se concrétiser. Le ministre de l’industrie et des mines Abdesselam Bouchouareb a démenti l’information selon laquelle il aurait déclaré à partir de Sétif que « le projet Peugeot ne verrait le jour que si le partenaire accepterait nos conditions ».

A la question d’Ouest Tribune sur le sujet lors d’un point de presse improvisé en marge de sa visite au pole économique de Béthioua, Bouchouareb dont le visage s’est subitement rembrunit a été catégorique niant la déclaration faite il y a dix jours et rapportée par toute la presse nationale lors d’une visite de travail à la wilaya de Sétif. « Je n’ai jamais posé des conditions unilatérales à la relance du projet Peugeot mais j’ai tout simplement affirmé que les deux parties doivent, chacun de son coté, respecter les engagements inclus dans le contrat », a-t-il répondu devant de nombreux journalistes.

Poursuivant sur sa lancée le journaliste d’Ouest-Tribune s’enquit des problèmes qui entravent la conclusion de ce contrat qui devait être signé en avril 2016 lors de la réunion annuelle du comité de haut niveau Algérie-France et au ministre de couper court au sujet qui, apparemment, l’a indisposé prétextant l’importance de son déplacement à Oran à cette question sur le projet Peugeot. Certes, sa visite est un événement pour la capitale de l’ouest surtout que le pole économique de Béthioua ambitionne de se hisser en une plate forme industrielle de sidérurgie de dimension internationale par la présence du Turc Tosyali qui est à son deuxième complexe dont la livraison est prévue pour la fin cette année. En effet, Tosyali crée en 2008 a mis en exploitation le premier complexe de production d’acier et de rond à béton en juin 2013 ainsi qu’une unité laminoir de production de fil machine pour approvisionner les PME et les entreprises de construction. Ce complexe d’une capacité de 900.000 tonnes/an de rond à béton et 700.000/an de fil machine emploie actuellement 1450 personnes constituant ainsi une plus-value économique certaine et d’un grand apport pour la wilaya d’Oran. Un autre point qui a fâché le ministre, en visite de travail, et d’un autre ordre celui-là, a été le retard constaté dans la réalisation du projet Total Algérie. Bouchouareb ne s’est pas gêné pour tancer vertement, en présence des journalistes et de la délégation qui l’accompagnait, le responsable de cette société le menaçant d’être relevé de son poste si le rythme imprégné n’était pas accéléré. Sur un autre registre et là , il faut le reconnaître, le ministre de l’industrie accentue ses efforts pour conforter l’industrie du pays en tentant de substituer l’économie nationale dépendante totalement des hydrocarbures en une économie autonome et productrice de richesses. Il indiquera, à ce propos l’arsenal juridique mis en place par les institutions pour créer un climat favorable à l’investissement et les différents projets réalisés comme des pneumatiques de Sétif qui permettra de réduire du tiers l’importation de ce produit. Et c’est dans ce sens qu’il soulignera que 2017 sera l’année de la sous-traitance. Il a également rappelé la décision du gouvernement d’encourager l’investissement industriel en vue de transformer l’Algérie d’ici 2019 en pays émergent comme il a mis l’accent sur l’intérêt accordé par le gouvernement dans la prise en charge des préoccupations des investisseurs inhérentes au foncier industriel.Le ministre a inspecté l’usine de fabrication de tubes de conduite du groupe ETRHB de Ali Haddad qui entrera en exploitation en mars de cette année et dont les délais contractuels de réalisation ont été bien respectés. A noter que sa visite marathonienne a été bouclée par une rencontre des opérateurs tenue au siège de la wilaya.

Hakim Ghali