Le pont Zabana qui a été construit durant les années 80, n’avait pas été achevé comme il se doit et afin d’être utilisé, on a bricolé des échangeurs provisoires et la route du port qui passe sous le pont Zabana, a été remblayée à ce niveau seulement avec de la terre et une muraille de pierres. Finalement, la terre a glissé créant un affaissement grandiose, ce qui oblige les responsables de l’APC d’Oran à agir rapidement et avec de grands moyens. Ainsi, on constate que de grands travaux sont entamés pour consolider la rampe. On a érigé une muraille de béton profonde de vingt mètres de profondeur et d’une largeur de deux mètres. Ainsi, trente ans après, on a envisagé les choses sérieusement et les travaux sont menés à un rythme appréciable et peut-être l’année prochaine la route du port reprendra du service. Ce qu’on peut retenir, c’est que le provisoire dure chez nous.

Adda.B