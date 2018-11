<span style='text-decoration: underline;'>Scandale</span>:<br><span style='color:red;'>Le PSG et le Qatar ont fraudé, Platini et Infantino ont couvert</span>

Le PSG et le Qatar ont fraudé, Platini et Infantino ont couvert

Mediapart révèle que le Qatar a injecté frauduleusement plus d’un milliard et demi d’euros dans le PSG, violant ainsi les règles du fair-play du financier. Au courant, Michel Platini et Gianni Infantino auraient couvert ses agissements.

Mediapart avait promis du lourd pour sa “saison 2” des Football Leaks. Et il a tenu parole. Deux après une première salve de révélations mettant en cause plusieurs stars internationales du ballon rond, le site s’attaque cette fois-ci au système-même. Documents à l’appui, ces nouvelles révélations se penchent sur le bras de fer engagé en 2012 entre le PSG et l’UEFA concernant le fait-play financier, ainsi que les arrangements négociés en coulisses afin, pour le club de la capitale, d’atténuer les sanctions. Le PSG, détenu par un fonds souverain qatari, aurait eu recours à “un dopage financier” d’envergure pour gonfler ses revenus grâce à des “contrats fictifs”, “sous couvert de l’UEFA”, l’instance censée réguler ses dépenses via le fair-play financier, selon les révélations des “Football Leaks” ce vendredi. Le consortium de médias European Investigative Collaborations (EIC), dont Mediapart en France, a analysé des millions de documents obtenus par Des Spiegel. Il en ressort que jusqu’en 2016, Michel Platini, alors président de l’UEFA, et Gianni Infantino, son secrétaire à ce moment-là, ont oeuvré avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que son bras droit, Jean-Claude Blanc. Les deux partis sont arrivés à des compromis restés jusque là confidentiels, notamment en ce qui concerne la question épineuse de la valeur des contrats de sponsoring du PSG. Alertée sur ce sujet, l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) avait par la suite entériné ces “deals”.

Autre révélation, Mediapart revient sur un “renez-vous secret” entre les quatre personnes citées, survenu à la fin du mois de février 2014, au siège de l’UEFA, qui aboutira deux mois plus tard à ce que le média en ligne qualifie de “victoire totale du PSG”. Une sanction non négligeable, de 60 millions d’euros d’amende et deux ans de restrictions financières, avait été infligée à Paris. Mais le club avait échappé au pire : l’exclusion pure et simple de la Ligue des champions.

Des contrats surévalués

A cette époque, le contrat signé avec Qatar Tourism Authority (QTA) est au coeur du problème. L’accord, de 215 millions d’euros par an sur cinq ans signé en août 2012, est largement surévalué. Justifié par la “promotion de l’image du Qatar”, il vaudrait 77 fois moins pour un premier expert mandaté par l’UEFA… et même 1750 fois moins pour un second.