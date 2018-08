<span style='text-decoration: underline;'>Sans formuler d’offre pour le moment</span>:<br><span style='color:red;'>Le PSG intéressé par Ousmane Dembélé ?</span>

Selon les informations de Paris United, le PSG aurait entamé les discussions avec Ousmane Dembélé et son entourage. Mais sans formuler d’offre pour le moment.

Paris United, souvent bien informé sur l’actualité du PSG, affirme qu’Antero Henrique aurait rencontré l’entourage d’Ousmane Dembélé. Le directeur sportif tente de convaincre le jeune français de rejoindre la capitale française avant de passer à l’offensive auprès du Barça. Il y a deux ans, Paris avait déjà tenté de recruter Dembélé (alors à Rennes) mais celui-ci avait préféré signer à Dortmund séduit par … Thomas Tuchel. Les dirigeants parisiens compte bien appuyer là-dessus pour attirer Dembélé qui avait inscrit 10 buts et délivré 21 passes décisives sous les ordres de l’entraîneur allemand. À Paris, Ousmane Dembélé aurait du mal à se frayer un chemin dans le onze titulaire face au trio Mbappé-Cavani-Neymar. Il serait alors vu comme un remplaçant de luxe, au même titre que Di Maria. Mais le dossier reste compliqué puisque le récent champion du monde français souhaiterait rester à Barcelone. Et le Barça ne semble pas enclin à se séparer du joueur seulement un an après son arrivée.