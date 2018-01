<span style='text-decoration: underline;'>Les inscriptions pour le hadj seront entamées aujourd’hui sur internet </span>:<br><span style='color:red;'>Le quota des pèlerins algériens restera 36.000</span>

Les inscriptions au hadj 2018, seront entamées aujourd’hui (jeudi 11 janvier), sur le site internet du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et se poursuivra, jusqu’à la fin du mois en cours a-t-on appris hier, de sources concordantes. Le tirage au sort du hadj aura lieu, le samedi 10 février prochain.

Le tirage au sort «spécial», pour les personnes âgées de plus de 70 ans et qui n’ont pas été retenues après dix tentatives au minimum, aura lieu le samedi 24 février prochain. Concernant les conditions exigées par le ministère de l’Intérieur, la nouveauté est que le candidat doit justifier qu’il n’a pas accompli le hadj durant les sept dernières années précédentes, au lieu de cinq auparavant. Le candidat doit être âgé au minimum de 19 ans.

Les femmes âgées de moins 45 ans, doivent s’inscrire avec un «mahrem», mais pour les dames de plus 45 ans, elles n’auront besoin que d’un accompagnateur. L’autre information révélée par une source bien informée, est que la demande des autorités algériennes de revoir à la hausse le quota des hadjis pour passer de 36.000 à 41.000, n’a pas reçu une réponse favorable des autorités saoudiennes. Une délégation de l’office national du Hadj et de la Omra, se trouve, en fait, depuis plusieurs jours en Arabie Saoudite, pour préparer la prochaine saison du hadj et essentiellement en matière d’hébergement, de restauration et de transport des pèlerins algériens. Cette délégation a été rejointe par le ministre des Affaires religieuses qui s’est entretenu le 4 janvier en cours, avec son homologue saoudien. Le directeur de l’Office a, de son côté, rencontré dimanche dernier 8 janvier, les membres du Conseil d’administration de l’établissement saoudien chargés de l’encadrement des pèlerins des pays arabes. La délégation algérienne a essayé de négocier les tarifs d’hébergement et de transport des pèlerins algériens, mais les négociations risquent de tourner court, en raison de la situation économique en Arabie Saoudite qui a été lourdement affectée par les efforts de guerre contre le Yémen voisin et l’inflation galopante causée par les déficits budgétaires et le recul des prix du baril sur le marché international.

Le hadj de la «dignité» devra ainsi, coûter plus cher pour les futurs pèlerins algériens, non seulement à cause des exigences côté saoudien, mais aussi en raison de la dépréciation de la monnaie nationale et de la possible révision à la hausse du prix du billet par la compagnie nationale Air Algérie. Il est à noter, que l’Office national du hadj et de la Omra (ONHO), a officiellement agréé, 44 agences de voyages dont deux publiques, pour l’organisation de la saison prochaine du hadj 2018.

Une rencontre entre les responsables de cet Office et les gérants des agences de voyages retenues, a eu lieu en décembre dernier et lors de laquelle, les accréditations officielles ont été accordées aux voyagistes. Cette rencontre a été aussi l’occasion, pour instruire les voyagistes, à œuvrer pour faciliter le séjour à nos futurs pèlerins et à assurer des prestations de qualité.

Les voyagistes doivent respecter le cahier de charges élaboré par les services concernés, qui stipule que ces agences sont responsables de leurs clients durant tout le séjour, dans les Lieux Saints. Concernant la région Ouest du pays, l’ONHO a retenu 13 agences de voyages privées dont six dans la seule ville d’Oran, pour encadrer les hadjis durant le hadj 2018.