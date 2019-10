Le «raccommodage» inefficace du cadre urbain

Depuis sa mise en service, il y a prés de dix ans, la route de la corniche dite «supérieure», n’a pas cessé de nourrir les critiques et les dénonciations des usagers, déçus et en colère face aux lamentables conditions de circulation sur cet axe routier attendu depuis des années. Tout a été déjà dit et écrit sur les multiples carences et insuffisances ayant jalonné ce projet livré au final sans l’achèvement de certains travaux complémentaires, dont l’éclairage, indispensables à la sécurité des automobilistes. Cette route, très mal achevée en plusieurs endroits a déjà connu plusieurs accidents, des chutes de véhicules dans le ravin qui ont causé la mort d’une vingtaine de citoyens et de nombreux blessés en moins de dix ans. Ce qui lui a valu le surnom de «route de la mort». La semaine dernière, on apprenait que la route de la corniche allait enfin faire l’objet d’une opération d’installation de l’éclairage public. Une action attendue depuis longtemps et qui était annoncée chaque année par les responsables locaux de passage à Oran. Des annonces inscrites à chaque fois au registre des promesses sans lendemain et des incertitudes chroniques qui jalonnent bon nombre de projets de développement. Aujourd’hui, des automobilistes constatent, avec bonheur, que des travaux d’installation de l’éclairage public viennent d’être entamés au niveau de la sortie de l’échangeur, dans la Commune de Mers El Kébir. Des travaux d’installation des câbles électriques sous-terrain qui, en principe, devront se prolonger jusqu’à la bretelle d’accès à la commune de Bousfer et au chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck. Mais selon des sources avisées, cette première opération de réalisation de l’éclairage public n’a été rendu possible que grâce à une enveloppe financière de plus de six milliards dégagée par la daïra d’Ain El Turk, des crédits qui lui ont été affectés dans le cadre du PCD de 2015. Au problème d’absence d’éclairage public sur cette route, s’ajoute celui du manque de drainage des eaux pluviales qui vient enfin d’être pris en charge. Cette défaillance dans la finition du projet est à l’origine des inondations de la chaussée en de nombreux endroits, causant des risques et pénalisant gravement les usagers. Sans parler des affaissements de la chaussée dénoncés par les automobilistes. Le lancement de ces débuts de chantiers de finition de cette route de la corniche, longtemps abandonnée, est certes une action très applaudie par les nombreux citoyens qui empruntent cet axe routier, surtout en période estivale. Mais beaucoup ne s’empêchent pas de tempérer leur optimisme, craignant à juste titre qu’il ne s’agisse là que d’un «raccommodage» partiel d’un tronçon et qu’il faudra attendre encore longtemps avant d’emprunter cette route à double voie en toute quiétude et sécurité. Plus de 10 ans après son inauguration forcée, la route très sinueuse de la corniche n’a en réalité jamais été achevée. Elle s’inscrit donc elle aussi au registre de la fatalité des retards et des inepties qui pénalisent Oran et sa région depuis des décennies.

Par S.Benali