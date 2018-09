<span style='text-decoration: underline;'>Pétanque doublette</span>:<br><span style='color:red;'>Le Raja de Hassi Ameur champion d’Algérie</span>

Le Raja de Hassi Ameur, commune de Hassi Bounif a honoré son village, Hassi Ameur et la commune de Hassi Bounif, en remportant pour la quatrième fois, le titre de champion d’Algérie doublette.

Ainsi, cette association de jeu de boules, le Raja de Hassi Ameur, que préside le jeune, Serrik Mokhtar a été créée en 2012. Elle est la deuxième pour la pétanque. Son président, Serrik Mokhtar est issu d’une famille honorable et sportive, dont le père Serrik Ahmed était un excellent footballeur, qui a fait le bonheur de plusieurs équipes de l’Oranie. Son frère Serrik Mahmoud a été également, un footballeur doué et fin dribleur. Ainsi, le club de pétanque de Hassi Ameur a rehaussé la renommée de l’APC de Hassi Bounif, à travers toute l’Algérie. Cette fois, la doublette était composée de Khaldi Sofiane, un jeune champion, dont le père, feu Khaldi Mohamed était un bon bouliste, footballeur et crossman et Yahi Kaddour, un autre joueur expérimenté. Le championnat qui s’est déroulé à Berroughia, a vu la participation de 36 doublettes, et a duré trois jours. Ainsi, la doublette du Raja de Hassi Ameur a éliminé des doublettes de Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou du groupe B. puis en 2ème manche Berroughia -Tissemsilt – Alger, qui leur a donné beaucoup de difficultés. Puis en finale, il rencontre la doublette Benzerfa de Tiaret. Après une partie très disputée, le Raja remporte ce championnat, et reçoit le trophée de champion d’Algérie, des mains du président de la fédération algérienne de boules, monsieur Cherah Mohamed, en présence du président de la ligue de pétanque d’Oran, M. Ridel Mohamed, qui les a bien encouragés. Les jeunes du Raja de Hassi Ameur se sont habitués à persévérer, par des résultats positifs. Ainsi, le palmarès semble s’éloigner, depuis leur première victoire du titre en 2013, à Sidi Bel Abbès, puis à Djijel en 2014, Tipaza en 2015, plus un trophée du national à Saïda et 2018, dans la ville Berroughia. Le jeune président du Raja de Hassi Ameur semble ravi de ce titre, et félicite ses joueurs Khaldi, Sofiane et Yahi Kaddour, pour ce titre, et tient à remercier le président de l’APC de Hassi Bounif, MM. Chaâbane Abdelmalek et Meliani Mohamed, des affaires sociales, pour l’aide et l’encouragement, Le DJS, M. Charbi Bardeddine, M.Fayçal, chef département, a signalé également, que le joueur Megherbi Mansour a été classé 8e dans le tir de précision, qui a eu 36 points. Et le vainqueur tiarétien l’a remporté avec 40 points. La pétanque qui attire de plus en plus de jeunes dans les villages, semble être le sport roi, et les résultats du club de pétanque de Hassi Ameur, qui domine l’Algérie en pétanque, honore également la commune de Hassi Bounif, qui doit aider le sport qui porte.