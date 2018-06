<span style='text-decoration: underline;'>Les Algériens se préparent à accueillir l’Aïd El Fitr</span>:<br><span style='color:red;'>Le Ramadhan a été cher, spirituel, festif et sécurisé</span>

Le côté jardin du mois sacré, n’est pas pour déranger les Algériens qui ont su en profiter pleinement donnant à l’édition 2018 du Ramadhan une dimension festive, spirituelle, loin des images violentes que l’on avait tendance à constater dans un passé récent. Il reste que la violence, si elle ne s’est pas manifestée sur l’espace public, elle a fait largement parler d’elle sur les écrans de télévision.

Les Algériens se préparent à accueillir l’Aïd El fitr, après un Ramadhan plutôt contrasté, mais globalement très satisfaisant pour nombre d’entre eux. Beaucoup de facteurs ont fait de ce mois sacré un passage, tantôt difficile à négocier, tantôt très clément. Ainsi, au plan du climat, l’ensemble de la communauté nationale s’est vu agréablement surpris par les précipitations printanières qui a largement rafraîchi le climat sur l’ensemble du territoire. Du nord au sud et d’est en ouest, les températures étaient très agréables. Ce qui a grandement contribué à améliorer les conditions du jeûne qui, finalement, ont été supportables sur tout le long du mois sacré. Ce «coup de pouce» du climat, aura visiblement été un facteur important dans l’adoucissement des mœurs, de sorte à ce que l’on n’a enregistré quasiment pas de bagarres spéculaires. En effet, malgré la multiplication des chaînes de télévision et l’omniprésence des caméras des Smartphone dans l’espace public, aucune altercation significative et directement liée au jeûne, n’a été enregistrée tout au long du mois de Ramadhan. Il faut dire que les Algériens ont fait montre d’un sens très aigu de la civilité. Cet aspect des choses a eu un effet positif sur l’humeur des citoyens et cela s’est vu dans les statistiques des accidents de la circulation qui, de l’avis de la gendarmerie, comme de la police, ont connu une courbe baissière remarquable comparativement avec le Ramadhan de l’année dernière.

L’attitude positive des Algériens a certainement facilité la tâche aux services de sécurité qui, de leur côté, ont enregistré beaucoup moins de crimes et délits. Le maillage sécuritaire ayant été spécifiquement dédié à la répression du crime, il a donné de bons résultats. En tout cas, meilleurs que ceux enregistrés l’année précédente. Cela s’est fait sentir et l’on a vu des familles algériennes se balader sur les places publiques à des heures très tardives, sans appréhension aucune.

Le côté jardin du mois sacré n’est pas pour déranger les Algériens qui ont su en profiter pleinement donnant à l’édition 2018 du Ramadhan une dimension festive, spirituelle, loin des images violentes que l’on avait tendance à constater dans un passé récent. Il reste que la violence, si elle ne s’est pas manifestée sur l’espace public, elle a fait largement parler d’elle sur les écrans de télévision. Les caméras cachées, d’ailleurs décriées par une bonne partie de l’opinion nationale, a meublé la production audiovisuelle et apporté un message plutôt déformé de nos artistes et même de citoyens anonymes, poussés à bout par une équipe de «professionnels». Mais l’animation télévisuel a tout de même été plus diversifiée et les familles ont eu à apprécier pas mal de feuilletons et de sitcom. Il faut souligner également, que l’animation n’a pas été que télévisuelle, puisque dans les grandes villes du pays, beaucoup de soirée animées ont été organisées par des artistes de talent.

Le seul bémol à ce tableau presque parfait du Ramadhan 2018, est à chercher dans la mercuriale qui a surpris les consommateurs. Les prix ont subitement augmentés au début du mois pour rester à un niveau assez haut, grevant sérieusement le portefeuille des pères de familles. Les pluies ont contribué à cette hausse, disent les commerçants, mais pas seulement, puisque les prix des viandes rouges et banches ont suivi la même courbe haussière. Les Algériens retiennent de ce mois sacré, une grosse déception sur leur budget, d’autant que les pouvoirs publics avait promis de sérieuses baisses dans tous les produits à large consommation.

Sorti de cette véritable contre-performance du ministère du Commerce, force est de reconnaître que les Algériens marqueront ce mois sacré d’une pierre blanche. N’était-ce l’inflation, du reste incompréhensible, voire inadmissible, le jeûne s’est déroulé dans d’excellentes conditions climatiques et sécuritaires.

Alger: Smaïl Daoudi