Le décor est planté, les candidats sont sur les Startings bloc depuis qu’ils ont leur «numéro de série» et, hier, les temps et créneaux de passage dans les télévisions et les radios publiques. Objectivement, rien n’empêche un déroulement normal de la campagne et des élections législatives. Aussi, il est temps de se poser la question fondamentale, la vraie. Quelle est la personnalité que choisira le chef de l’Etat pour conduire le prochain gouvernement ? Constitutionnellement, le président de la République a l’obligation de nommer une personnalité dans la famille du parti sortie vainqueur du scrutin.

Les observateurs ont déjà sérié les chantiers, les défis et les entraves que le prochain locataire du Palais du gouvernement doit affronter. Il ne serait pas indélicat de dire que les travailleurs de tous bords s’apprêtent à offrir un vrai souvenir de «bisutage» au nouveau gouvernement que tout le monde, travailleurs compris, attend avec une petite pointe d’impatience. Les enseignants, les pilotes, le personnel naviguant de bord d’Air Algérie, les maçons, les médecins de santé publique, bref toute la masse besogneuse qui sera saignée pendant le prochain mois sacré du Ramadhan, affûte déjà des arguments pour entrer en grève à la prochaine rentrée sociale.

C’est peut-être un peut tôt, voire trop facile de dire que ça va barder pour la nouvelle équipe ministérielle, mais la vérité est que les ministres entrant, n’auront ni les cent jours de grâce ni rien d’autre. Ils seront au fourneau sitôt la liste finale communiquée à l’opinion nationale. On ne va pas la jouer connaisseurs de la nature des Algériens, mais dire que les ministres de la Santé, de l’Education, de l’Enseignement supérieur, du logement… etc sont attendus de pied ferme, seraient un euphémisme. Nos nouveaux responsables ont certes bien le droit de penser que les problèmes qu’ils trouveront, leurs solutions dans des délais plus ou moins proches, les Algériens que nous sommes, avons, bien entendu, notre propre notion du concept «délais».

Mais en attendant de connaître le nouveau patron du gouvernement, nous faisons déjà la comptabilité des griefs que nous allons lui soumettre. La viande à plus de mille trois cent dinars, la pomme de terre à plus de 80 dinars et autres broutilles seront lancées à la figure de celui qui aura à charge le département du Commerce, Ramadhan oblige !

Par Smaïl Daoudi