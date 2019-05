Au moment où ils sont hebdomadairement « invités » à manifester leur citoyenneté et leur désir de nouvelle République, en ce mois sacré de Ramadhan, pas mal d’Algériens commencent déjà à appréhender la période estivale. Que faut-il faire ? La question taraude les activistes qui passent leurs soirées ramadanesques à cogiter des stratégies pour donner du souffle et de l’originalité à cette révolution qui n’en manque pas, en réalité. En un mot comme en mille, les hausses prohibitives des prix des denrées alimentaire n’occupent pas vraiment les discussions des citoyens. C’est justement le gouvernement qui a montré son incapacité à réguler le marché, devenu fou, qui tente de rattraper le coup dans l’indifférence générale. En retard d’une guerre, le gouvernement Bedoui «oublie» que l’Algérie est un grand pays aux potentiels touristiques avérés et ne s’en rappellera que trop tard, comme pour le Ramadhan, justement.

Le ministre du Tourisme attend son tour pour lancer l’opération qui consiste à garder les Algériens chez-eux pour les vacances. Une campagne de publicité mettant en valeur les sites touristiques, à grand frais, est certainement en gestation. Elle ne sera prête qu’après le «coup de canon», comme l’est d’ailleurs le dispositif spécial Ramadhan.

Notons donc qu’au Ministère du commerce, on se voulait rassurant. Le premier responsable du département annonçait, quelques jours avant le mois sacré, un renforcement considérable du contrôle de la qualité et prédisait un Ramadhan avec un minimum de dégâts sur la santé des consommateurs. D’autres Ministères, celui de la Culture, notamment, affichait une grande détermination de faire du mois sacré un grand moment festif.

Pour l’été prochain, le Ministre du tourisme ne tardera pas à sortir du bois pour nous dire que tous les ingrédients sont réunis pour réussir la saison estivale. Les citoyens n’ont pas d’inquiétude à avoir, sauf que ce genre de promesses, nous en avons chaque année, mais tout compte fait, nous constatons qu’aucune n’est véritablement tenue. Dans le combat que mènent les pouvoirs publics contre «les appels des sirènes» tunisiennes, turques et indonésiennes, ces dernières parviennent immanquablement à prendre le dessus et à remettre nos responsables à leur platitude.

Il n’y a pas de raison pour que cette année soit différente, pense le citoyen, à juste titre d’ailleurs. Et pour cause, comme pour la campagne en faveur d’un ramadhan clément, à part le discours, on ne voit rien de concret sur le terrain. Mais pour cette année, il y a la révolution du sourire. Posons-nous donc la question de savoir, si cette révolution réussira là où le Ministère du Tourisme a lamentablement échoué. On le saura bien assez tôt.

Par Nabil G