<span style='text-decoration: underline;'>﻿Le ministère des Affaires étrangères l’a annoncé hier</span>:<br><span style='color:red;'>Le rapatriement des Nigériens a commencé</span>

Qualifiée de danger pour la sécurité du pays, la présence de migrants subsahariens en Algérie, commence à faire l’objet d’un traitement, comme annoncé par le ministre des Affaires étrangères et le directeur de cabinet de la présidence de la République. En effet, l’opération de rapatriement des migrants dans leur pays d’origine a débuté, hier. Les autorités algériennes, qui n’avaient pas fait secret des son intention de freiner le flux quasi ininterrompu de personnes subsahariennes sur le territoire de la République, a enclenché le dispositif de reconduite à la frontière, cela en étroite coordination avec leurs homologues nigériennes. C’est principalement de cette nationalité, dont il s’agit, en application à des accords dûment signés entre les gouvernements algériens et nigériens. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, a annoncé cette opération, insiste que l’objectif poursuivi consiste à «mieux faire face au phénomène de l’immigration irrégulière et lutter contre les réseaux de la traite des personnes».

il y a lieu de relever que cette opération n’est pas une première entre l’Algérie et le Niger et se rapporte à «une série de mesures prises par le gouvernement algérien en vue de renforcer la coopération avec les pays de l’Afrique subsaharienne, notamment le Niger et le Mali, à l’effet de juguler les flux migratoires irréguliers auxquels notre pays se trouve confronté», explique M. Benali Cherif. De fait, la coopération apparemment étroite entre les gouvernements, sur cette question de migration clandestine, facilite grandement les choses pour l’Algérie, qui entreprend ce genre d’action avec une vision à long terme et une approche globale impliquant les pays émetteurs de migrants. Le plan va, en effet, au delà d’un simple rapatriement, puisque des programmes destinés à encourager la fixation des populations dans leur région d’origine sont initiés par le Croissant rouge algérien.

Il reste, cependant que l’urgence, actuellement consiste à créer les conditions idoines pour raccompagner les nigériens chez-eux. Pour se faire, «un dispositif associant tous les secteurs et acteurs concernés dont le Croissant rouge algérien, a été mis en place en vue de permettre la mise en œuvre des opérations de rapatriement dans les meilleures conditions possibles et dans le strict respect de la dignité et des droits humains, conformément aux engagements internationaux de l’Algérie en la matière», a précisé le porte-parole du MAE.

Dans ce cadre, les autorités algériennes «ont veillé à ce que les opérations de rapatriement s’effectuent, tout au long de ces différentes étapes, dans des conditions optimales de confort et de sécurité», a-t-il souligné, ajoutant que «le dispositif ainsi mis en place, est dûment complété par une prise en charge médicale et psychologique». Ces opérations sont appelé à durer quelques mois.

Alger: Smaïl Daoudi