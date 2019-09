<span style='text-decoration: underline;'>Il sera adressé au Chef de l’État</span>:<br><span style='color:red;'>Le rapport de la commission de dialogue du Panel est fin prêt</span>

Après avoir mené un processus de discussions et de rencontres avec plusieurs partis politiques, associations et dynamiques de la société civile, l’Instance nationale de dialogue et de la médiation a affirmé que le rapport de sa commission juridique est fin prêt.

Au cours d’une rencontre organisée, hier à Alger, l’Instance de Karim Younès, plus connue sous le nom du Panel, constituée de plusieurs personnalités nationales, a communiqué aussi une partie de ses conclusions du travail mené ces dernières semaines visant à faire sortir le pays de la crise actuelle.

Karim Younès, coordinateur national de l’Instance a détaillé l’objet de la réunion consacrée, selon lui, à «étudier les propositions recueillies suite aux consultations menées avec les différentes parties».

Le responsable a affirmé que ledit rapport a été enrichi par des propositions et avis émis par des formations politiques de divers horizons.

Dans ce cadre, le coordinateur du Panel a affirmé aussi que le rapport final de la commission juridique «était prêt à être soumis au chef de l’État, Abdelkader Bensalah. Le conférencier a fait savoir aussi que ledit rapport «a été adressé à plusieurs formations politiques, en assurant que des partis avaient accepté le document et d’autres l’ont rejeté», a fait savoir Karim Younès.

Dans ce sillage, la réunion d’hier a constitué pour le coordinateur national de faire part d’une partie des conclusions du processus du dialogue mené par le Panel avec plusieurs partis politiques, associations et dynamiques de la société civile.

Le conférencier a détaillé dans ce cadre une partie des conclusions contenues dans le rapport final notamment celles relatives au code électoral.

Selon les conclusions contenues dans le rapport final de la commission juridique, un candidat aux élections présidentielles ne sera pas dans l’obligatoire de récolter les 600 signatures individuelles de la part d’élus, un point exigé lors des précédentes joutes électorales.

Il est à souligner que l’Instance nationale de dialogue avait annoncé il y a quelques jours avoir eu des rencontres et discussions avec 23 partis politiques et plus de 6075 personnalités et associations qui ont formulé des propositions de sortie de crise.

D’autres partis politiques avaient refusé l’invitation du Panel comme le MSP, le RCD. Quant aux partis de l’ancienne alliance présidentielle, FLN, RND, TAJ, MPA, ceux-ci ont été écartés des discussions et n’ont pas reçu d’invitations pour prendre part aux rencontres.

Il est rappelé aussi que les efforts du Panel ont été salués par le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire.

Lors d’un discours prononcé le 02 septembre 2019 à l’occasion d’une visite de travail et d’inspection effectuée aux Secteurs et Unités de la 4e Région militaire à Ouargla, le Vice-Ministre de la Défense Nationale avait déclaré : « je salue encore une fois les efforts fournis par l’Instance nationale de la médiation et du dialogue, et je valorise les résultats encourageants qu’elle a obtenus en si peu de temps, sur la voie du dialogue sérieux, constructif et objectif ».